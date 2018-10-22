Ядерная угроза на границе: есть ли повод для беспокойства

Как ловить на границе контрабандистов с радиоактивными веществами – спецслужбы, пограничные и таможенные ведомства Молдовы и Украины провели "тренировку".

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Совместные учения Пограничных и силовых ведомств Молдовы и Украины, в рамках которых отрабатывалось взаимодействие структур, а также меры по борьбе с ядерной контрабандой, прошли в Одесской области. Об этом в понедельник сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Какие маневры отработаны

В частности, сообщается, что были отработаны теоретические и практические элементы борьбы с ядерной контрабандой (международной торговлей ядерными материалами), в том числе с привлечением учебных нарушителей.

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В маневрах принимали участие представители Госпогранслужбы Украины, подразделения Погранполиции, Таможенной службы и Службы информации и безопасности Молдовы, а также представители Госинспекции ядерного реагирования Украины, СБУ, Нацполиции и Государственной фискальной службы Украины.

В частности, речь идет об отработке действий на участке совместного контроля молдавско-украинской границы. В ходе учений на практике проверили, как следует действовать, чтобы предотвратить контрабанду радиоактивных материалов в пункте пропуска "Маяки — Удобное —Паланка " транзитной дороги "Одесса — Рени".

Совместный контроль на границе

Соглашение об открытии совместных КПП на молдо-украинской границе премьер Молдовы Павел Филип и глава правительства Украины Владимир Гройсман подписали 6 октября 2017 года в Кишиневе. Правительство Молдовы утвердило этот документ 1 ноября того же года.

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Как было указано в решении правительства Молдовы, соглашение сроком на пять лет предусматривает проведение совместных проверок людей, транспортных средств, товаров на пунктах пропуска Крива-Мамалыга, Ларга-Келменцы, Бричаны-Россошаны, Первомайск-Кучурган, Паланка-Маяки-Удобное и Джурджулешты-Рени.

Как уточнили тогда в кабмине, "цель заключения соглашения – обеспечение безопасности на совместном участке границы, обеспечение национальной безопасности, общественного порядка, экономического благосостояния сторон, предотвращение и борьба с трансграничной преступностью и международным терроризмом".

Действие документа автоматически продлевается на пять лет, если ни одна из сторон письменно не уведомила другую о намерении приостановить его действие. В таком случае, соглашение перестанет действовать через шесть месяцев после поступления соответствующего уведомления.

Кроме того, с 2012 года власти Молдовы и Румынии проводят скоординированное патрулирование на реке Прут в рамках Миссии Европейского Союза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).

Ранее в Таможенной службе заявляли, что совместный молдо-украинский контрольно-пропускной пункт (КПП) в Паланке обещают сдать в эксплуатацию в конце года, к зимним праздникам.

На КПП "Паланка" достраивают новое административное здание, а главное — восемь терминалов, по четыре в каждом направлении. Отдельные терминалы предусмотрены для пассажирского и грузового транспорта, а также для пешеходов и велосипедистов. Контрольный пункт будет оснащен душевыми кабинами, также будут оборудованы комнаты отдыха.

Планируется, что после завершения строительства пропускная способность КПП "Паланка" вырастет вдвое.

Реконструкция обошлась в 6,18 миллиона евро, из которых 4,5 миллиона предоставил Европейский союз. Проект реализуется при поддержке ООН в Молдове.

Контрабанда на границе: легкий заработок или реальная угроза

Попытки незаконно провезти через молдавско-украинскую границу контрабанду регистрируются довольно часто, если не сказать ежедневно. В большинстве случаев речь идет о табачной продукции или о товарах широкого потребления. Но данные эпизоды, несмотря на явное нарушение закона и влияние на поступления в бюджет, большой угрозы национальной безопасности не несут. Однако были и другие, более опасные эпизоды – контрабанда радиоактивных веществ.

В частности, в конце 2015 года два кишиневца 58 и 65 лет и 61-летний житель Кагула хотели заработать миллион на продаже 35 кг ртути, рекордной для Молдовы партии этого радиоактивного вещества. Следствие тогда сообщило, что его завезли в республику контрабандным путем и на самом деле стоимость такого количества ртути составляет около 3-4 миллионов леев.

Еще одну подобную "находку" полиция обнаружила в январе 2016-го. В ходе расследования деятельности транснациональной преступной группировки правоохранители изъяли более 200 тысяч патронов калибра 5,45 мм и свыше 4,5 килограмма белой ртути.

Полиция сообщила, что в состав формирования входили не менее 12 человек, за которыми следили порядка двух месяцев. Их подозревали в подготовке ряда нападений, в том числе с использованием химического оружия.

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Ртуть и ее соединения — опасные высокотоксичные вещества. Они способны легко испаряться, быстро и равномерно реагировать на изменения температуры. Ртуть могут применять для создания взрывчатки и химического оружия.

В конце июня 2016 года Служба информации и безопасности (СИБ) сообщила, что задержаны несколько граждан Молдовы, у которых во время обысков обнаружили уран. Его намеревались продать за 210 тысяч долларов США. СИБ не исключил, что в деле могли быть замешаны и другие лица.

Но самый громкий эпизод произошел в начале декабря 2014 года. Тогда за контрабанду урана были задержаны члены другого преступного формирования, состоявшего более чем из десяти человек — жителей Кишинева, Оргеева и Единец в возрасте от 32 до 75 лет.

Для сбора необходимых доказательств в ряды преступного формирования был внедрен полицейский под прикрытием, который работал при поддержке ФБР США. Тогда же была совершена контрольная закупка в качестве образца пяти граммов радиоактивного материала. За него авансом уплатили 15 тысяч долларов, в то время как общая стоимость этой партии составляла 30 тысяч евро. Позже специалисты ФБР подтвердили радиоактивность данного вещества. Сама операция по задержанию была проведена в Кишиневе 3 декабря 2014 года. Тогда один из членов преступного формирования должен был передать 200 граммов радиоактивного вещества. В результате лабораторного анализа эксперты установили, что речь идет об уране-235 и уране-238. Дельцы намеревались выручить за счет продажи своего товара 1,6 миллиона евро. По данным правоохранительных органов страны, это вещество может быть использовано для изготовления "грязных бомб". Позже в полиции подтвердили, что это радиоактивное вещество злоумышленники намеревались продать террористической группировке "Исламское государство".

А еще в середине сентября 2015 года сотрудники Национального агентства по регулированию в радиационной и ядерной деятельности нашли в центре молдавской столицы закрытый источник радиоактивного излучения.

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В итоге выяснилось, что более полутора десятилетий на одной из кишиневских улиц, где расположены жилые дома, находился цезий-137. Предположительно, вещество было кем-то выброшено. По одной из версий, в результате коррозионных процессов герметизация была утрачена, и цезий-137 попал в почву. Известно, что на месте происшествия радиоактивный фон превышал норму в несколько сотен раз.

По факту случившегося было открыто уголовное дело, но в прокуратуре предупредили, что расследование предстоит долгое. До сегодняшнего дня окончательных результатов представлено не было.

Все данные факты заставляют серьезно заниматься вопросами безопасности, в частности, бороться с радиационной угрозой.