Природные аномалии: в Японии уже зацвела сакура

Зарегистрированные в Японии в последнее время экстремальные погодные условия привели к том, что сакура уже зацвела.

КИШИНЕВ, 22 окт – Sputnik. Экстремальные погодные условия, в том числе, два недавних тайфуна, спровоцировали преждевременное цветение сакуры, пишет Lonely Planet.

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Как правило листья на деревьях сакуры выделяют специальные вещества, препятствующие цветению раньше времени. Однако, как отметил эксперт по цветам Хироюки Вада, сильные шторма лишили деревья листьев и это, в сочетании с хорошей и теплой погодой, заставило сакуру расцвести преждевременно.

Также эксперт заявил, что есть информация уже о более, чем ста цветениях по всей стране и подчеркнул, что эти деревья не будут цвести весной повторно. Но Вада заверил, что все-таки большинство деревьев сакуры будут радовать туристов и жителей страны по расписанию.