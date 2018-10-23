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Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки

Пока все спали: заявление Трампа и самый длинный мост в Китае

© Sputnik / Алексей Никольский
Общество
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Тема:
Самое интересное за ночь (117)
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КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что его не любят в других странах, потому что он "заставляет их платить". Об этом американский лидер написал в своем Twitter, сообщает РИА Новости.

"Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая Европейский Союз, оказались низкими. Конечно они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой. Почему я им должен нравиться?", — отметил Трамп.

США с первого июня ввели в действие торговые пошлины на сталь (25 процентов) и алюминий (10 процентов). Сейчас пошлинами в 25 процентов облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи.

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Трамп закроет границу с Мексикой, если продолжится поток мигрантов

Пошлины в 10 процентов действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины.

В Китае открыли самый длинный в мире морской мост

На юге Китая официально открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров. Он связал Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.

Церемония прошла в Чжухае при участии председателя КНР Си Цзиньпина, главы администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьера Госсовета КНР Хань Чжэна, секретаря парткома провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.

Правительство Британии не нашло доказательств "российского вмешательства"

У правительства Великобритании нет свидетельств, что зарубежные страны, в том числе Россия, успешно использовали дезинформацию для влияния на британские демократические процессы, говорится в ответе кабмина на доклад комитета палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ под названием "Фейковые новости".

Главный редактор Международного информационного агентства Россия сегодня Маргарита Симоньян
© Sputnik / Владимир Трефилов
Симоньян рассказала, как на Западе составляют списки "белых СМИ"

В докладе есть напоминание о том, что, по словам Терезы Мэй, Россия вмешивалась в выборы и насаждала "фейковые новости", чтобы использовать информацию в качестве оружия и "посеять разлад на Западе".

"Однако существует несоответствие между выраженным правительством беспокойством относительно иностранного вмешательства в выборы и нежеланием компаний, работающих в сфере информационных технологий, признать проблему. Мы рассчитываем на то, что эта проблема будет решаться, а план действий будет изложен в "белой книге", — говорилось в документе.

Тема:
Самое интересное за ночь (117)

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Теги:
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