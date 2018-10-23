Почему половина жителей ведущих стран Запада не верит в объективность своих СМИ

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. С объективной информацией о России на Западе, как и в прежние времена идеологического противостояния между системами стран социализма и капитализма, ничего по большому счету не изменилось. Такое мнение высказал журналисту Sputnik политолог и историк Борис Шаповалов, комментируя итоги социологического опроса Sputnik.Мнения.

Результаты этого исследования таковы — примерно половина жителей ведущих стран Запада не верят в объективность своих СМИ по отношению к России. Для любителей статистики в цифрах картина будет выглядеть так: 53% французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах создают необъективный образ России.

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Доверяют своим средствам массовой информации в "русском вопросе" лишь 25% жителей Франции, 33% подданных Великобритании и по 39% граждан ФРГ и США. Интересно, что молодые французы и немцы чаще представителей старшего поколения считают недостоверными сообщения СМИ о России: во Франции такого мнения придерживаются 58% респондентов моложе 35 лет против 51% опрошенных в возрасте 35 лет и старше, в Германии, соответственно, 54% против 48%. В США и Великобритании, наоборот, старшее поколение чаще младшего говорит о необъективности данных масс-медиа о России: 46% американцев старше 35 лет против 34% среди тех, кто еще не достиг этого возраста, и соответственно, 51% британцев старшего поколения против 38% молодежи.

Эфемерный предел ненависти

Как отметил собеседник Sputnik, в прошлые времена западная пропагандистская машина во главе со специализированными медиа-монстрами вещали 24 часа в сутки на многих языках народов СССР, выдавая белое за черное".

По его словам, после того, как Советский Союз и лагерь стран социалистического содружества распались, вся пропагандистская машина Запада обрушилась теперь уже на Россию.

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"Антисоветская пропаганда западных медиа-холдингов трансформировалась в антирусскую пропаганду, в оголтелую русофобию, которая стала их официальной политикой. После событий в Чечне в конце 90-х и начале 2000-х годов, грузино-российского конфликта 2008 года руководству России стало понятно, что в плане идеологического противостояния ничего не изменилось, и против демократической Российской Федерации ведется целенаправленная гибридная информационно-пропагандистская война западных СМИ", — подчеркнул Шаповалов.

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Он добавил, что теперь Россия стала защищать свое информационное поле, противодействовать враждебной разрушительной пропаганде. Появились телекомпания "Russia Today", информационное агентство Sputnik и другие информационные средства, которые на основных мировых языках доносят правдивую информацию о том, что реально происходит в мире, и в самой России.

"Появилась альтернативная точка зрения на происходящие в мире события. Российские СМИ становятся на Западе все более популярными. Тем не менее, информационные атаки на Россию продолжаются. Примеры этого мы прекрасно знаем — инцидент с отравлением в Солсбери, ничем не подкрепленная демонизация главы российского государства, химические атаки в Сирии, к которым якобы причастна Россия и ряд других", — заключил Шаповалов.

Опрос для Sputnik.Мнения был проведен старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 4033 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%. Исследование осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 20 августа 2018 года.