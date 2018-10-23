Отвратили ли западные СМИ жителей Молдовы от России, демонизируя ее - опрос

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. В Молдове уже долгое время действуют организации, которые, сотрудничая с западными политическими структурами, намеренно искажают информационное пространство нашей страны, демонизируя Россию, наши с ней отношения и наше общее прошлое, заявил корреспонденту Sputnik лидер национального движения "Воевод" Николай Паскару, комментируя результаты опроса Sputnik.Мнения.

© Fotolia / Mihajlo Maricic Ситуация со свободой слова и СМИ в странах ОБСЕ далека от удовлетворительной

Демократия бывает разной

"Западные СМИ работают по шаблону. Их главные тезис — "Россия — враг цивилизованного общества". Суть и содержание тяжелых периодов нашей общей истории гиперболизируется в массовом сознании именно благодаря стараниям таких НПО. Все это делается, чтобы дискредитировать современную Россию и вместе с ней советский и имперский периоды", — сказал Паскару.

По его словам, "в то же время Запад, заявляя о своей безоговорочной помощи бывшим советским республикам, не потратил ни одного цента на реальные нужды простых людей — все ушло в гранты, кредиты и показушные проекты".

"Западу в Молдове и других странах нужно выжженное поле. Принцип действия Запада — "Давайте разрушим все, и на руинах построим в ваших странах демократию, но не такую, как вы хотите, а такую, как нам нужна". И медиа-пространство коллективного Запада худо-бедно в этой "благородной миссии" помогает", — объяснил Паскару.

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Причем, добавил собеседник, делается это намеренно еще со времен распада СССР.

Что сказали жители стран Запада

Согласно исследованию, 53% французов, 50% немцев, 47% британцев и 43% американцев считают, что СМИ в их странах создают необъективный образ России. Доверяют своим средствам массовой информации в "русском вопросе" лишь 25% жителей Франции, 33% подданных Великобритании и по 39% граждан ФРГ и США.

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Интересно, что молодые французы и немцы чаще представителей старшего поколения считают недостоверными сообщения СМИ о России: во Франции такого мнения придерживаются 58% респондентов моложе 35 лет против 51% опрошенных в возрасте 35 лет и старше, в Германии, соответственно, 54% против 48%. В США и Великобритании, наоборот, старшее поколение чаще младшего говорит о необъективности данных масс-медиа о России: 46% американцев старше 35 лет против 34% среди тех, кто еще не достиг этого возраста, и соответственно, 51% британцев старшего поколения против 38% молодежи.

Как готовился опрос

Опрос для Sputnik.Мнения был проведен старейшей французской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, — IFop. В нем участвовали 4033 респондента старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет плюс-минус 3,1% при доверительной вероятности 95%. Исследование осуществлялось по заказу информационного агентства и радио Sputnik с 9 по 20 августа 2018 года.

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