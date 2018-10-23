14:38 23 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.59
  • USD17.03
  • RUB0.26
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Студентки в вузе

Как поехать на учебу в Россию: старшеклассников приглашают на презентацию вузов

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
Получить короткую ссылку
14230

Старшеклассникам и их родителям на заметку: в Кишиневе и Тирасполе расскажут все о поступлении в российские вузы.  

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Выставка-презентация ведущих российских вузов пройдет в Кишиневе и Тирасполе 27 и 29 октября, сообщили Sputnik в Российском центре науки и культуры.

Также в эти дни можно будет пообщаться с представителями образовательного портала Russia.Study.

"Посетители мероприятий узнают, как поступить в российские высшие учебные заведения, как работает система высшего образования в России,  какие преимущества получают иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, как стать участником стипендиальной программы российского правительства и получить образование в России бесплатно", - сообщили организаторы.

Также будет представлена информация о программах повышения квалификации в российских вузах, получении второго высшего образования, условиях поступления и обучения в магистратуре.

Россия-Молдова: Новые проекты Россотрудничества
© Sputnik .
Россотрудничество в Молдове: приоритет - ставка на молодежь

А состоится выставка-презентация следующих российских вузов: Национального исследовательского университета "МЭИ", МИРЭА — Российского технологического университета, Псковского государственного университета, Уральского федерального университета, Московского физико-технического института (государственного университета), Балтийского федерального университета им. Канта, Пермского филиала Высшей школы экономики, Белгородского государственного университета.

О программах и условиях подготовки специалистов по гуманитарному, техническому, физико-математическому, естественно-научному направлениям расскажут проректоры, директора институтов и руководители подразделений, ответственных за международные контакты и обучение иностранных студентов.

Освобождение от домашнего задания: что думают молдавские учителя>>>

События пройдут 27 октября, с 10. 00 до 15.00, в Кишиневе, в Академии экономического образования (ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 61, корпус А, 1 этаж ), и 29 октября, с 13.00 до 17.00, в Тирасполе, в Культурно-просветительском центре им. Кирилла и Мефодия Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко (бул. Гагарина, 4).

Приглашаются старшеклассники и их родители, студенты и молодые ученые, представители молдавских высших и средних специальных учебных заведений, СМИ, а также все заинтересованные начать или продолжить обучение в России.

Регистрация участников — за 1 час до начала. Вход свободный.

Предварительная онлайн-регистрация здесь>>>

Контактная информация:

Российский центр науки и культуры в Кишиневе

http://mda.rs.gov.ru/ru

moldova_kishinev@rs.gov.ru

Russia.Study

+37322903879

info@russia.study

https://russia.study

По теме

Как гражданам Молдовы поступить в российские вузы
Приднестровцы прошли обучение в российском вузе в инновационном формате
Названы лучшие российские вузы по версии Forbes
Теги:
поступление, образование, вузы
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Видеофакт: пьяный водитель пытался удрать от ГАИ по незнакомому городу
    Нас не догонят

    Инспекторы ГАИ поймали нетрезвого водителя в Мозыре. Смотрите кадры погони и задержания, снятые патрульным экипажем.

  • Тетрадь с изображением карты Грузии
    Уроки географии

    В Грузии хотят сажать в тюрьму за карту страны без Абхазии и Южной Осетии – в парламент внесли соответствующий законопроект.

  • Смерчь
    Период ураганов

    МЧС России предупредило о вероятности образования смерчей над Черным морем в районе Сочи.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Артист Георгий Вицин в роли Труса в кинофильме Кавказская пленница, или новые приключения Шурика режиссера Л. Гайдая.
Георгий Вицин - человек, научивший нас смеяться
Маленькая обезьянка не может оторваться от спасшей ее женщины
Маленькая обезьянка не может оторваться от спасшей ее женщины - видео
C-400
Все о зенитной ракетной системе С-400

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться