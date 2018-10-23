Как поехать на учебу в Россию: старшеклассников приглашают на презентацию вузов

Старшеклассникам и их родителям на заметку: в Кишиневе и Тирасполе расскажут все о поступлении в российские вузы.

КИШИНЕВ, 23 окт – Sputnik. Выставка-презентация ведущих российских вузов пройдет в Кишиневе и Тирасполе 27 и 29 октября, сообщили Sputnik в Российском центре науки и культуры.

Также в эти дни можно будет пообщаться с представителями образовательного портала Russia.Study.

"Посетители мероприятий узнают, как поступить в российские высшие учебные заведения, как работает система высшего образования в России, какие преимущества получают иностранные граждане и соотечественники, проживающие за рубежом, как стать участником стипендиальной программы российского правительства и получить образование в России бесплатно", - сообщили организаторы.

Также будет представлена информация о программах повышения квалификации в российских вузах, получении второго высшего образования, условиях поступления и обучения в магистратуре.

А состоится выставка-презентация следующих российских вузов: Национального исследовательского университета "МЭИ", МИРЭА — Российского технологического университета, Псковского государственного университета, Уральского федерального университета, Московского физико-технического института (государственного университета), Балтийского федерального университета им. Канта, Пермского филиала Высшей школы экономики, Белгородского государственного университета.

О программах и условиях подготовки специалистов по гуманитарному, техническому, физико-математическому, естественно-научному направлениям расскажут проректоры, директора институтов и руководители подразделений, ответственных за международные контакты и обучение иностранных студентов.

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События пройдут 27 октября, с 10. 00 до 15.00, в Кишиневе, в Академии экономического образования (ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, 61, корпус А, 1 этаж ), и 29 октября, с 13.00 до 17.00, в Тирасполе, в Культурно-просветительском центре им. Кирилла и Мефодия Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко (бул. Гагарина, 4).

Приглашаются старшеклассники и их родители, студенты и молодые ученые, представители молдавских высших и средних специальных учебных заведений, СМИ, а также все заинтересованные начать или продолжить обучение в России.

Регистрация участников — за 1 час до начала. Вход свободный.

Предварительная онлайн-регистрация здесь>>>

Контактная информация:

Российский центр науки и культуры в Кишиневе

http://mda.rs.gov.ru/ru

moldova_kishinev@rs.gov.ru

Russia.Study

+37322903879

info@russia.study

https://russia.study