Следствие по делу Вышинского хотят продлить до января 2019 года

КИШИНЕВ, 23 окт — Sputnik. Адвокат руководителя портала РИА Новости - Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что следователи по делу его клиента подали ходатайство в Генпрокуратуру Украины о продлении следствия до января 2019 года.

"Сегодня отправлено ходатайство о продлении сроков следствия в этом деле. Отправлено следствием в Генпрокуратуру Украины, потому что это может сделать только Генпрокуратура. Заместителю генпрокурора отправили ходатайство о продлении сроков следствия до восьми месяцев с начала следствия. Это до января 2019 года", — сообщил Доманский.

Дело Вышинского

Руководитель РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Сергей Мамонтов В Москве журналисты провели акцию в поддержку Кирилла Вышинского

Срок ареста истекает 4 ноября. Ранее во вторник Херсонский апелляционный суд отказал в ходатайстве защиты, просившей изменить Вышинскому меру пресечения.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Ограничения в работе журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также выражал серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.

Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".