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Dmitri Rogozine

Пока все спали: давка в Риме, приглашение Рогозина в НАСА и госпитализация Лободы

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Самое интересное за ночь (117)
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События минувшей ночи смотрите в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. На станции римской подземки "Репубблика" вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики, сообщает Р-Спорт.

© Sputnik / Александр Вильф
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Эскалатор резко ускорился, из-за чего началась давка. Фанаты ехали на матч Лиги чемпионов между ЦСКА и "Ромой". Пострадали и попали в больницу 15 россиян, сообщили в посольстве в Италии.

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Как рассказал поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, трое находятся в тяжелом состоянии, также в больницу попали четверо граждан Украины.

НАСА пригласило Рогозина посетить США в начале 2019 года

НАСА пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.

По ее словам, руководители космических ведомств двух стран могут принять участие в совместном публичном мероприятии.

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Free-Photos
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Она уточнила, что подробности, в том числе дата или место, пока не определены, но глава НАСА Джим Брайденстайн "намерен участвовать в открытом форуме с мистером Рогозиным".

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На вопрос о введенных Вашингтоном в отношении Рогозина санкциях Пауэрс ответила, что "представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой "Роскосмоса", и НАСА продолжит поддержку целей мирного освоения космоса в соответствии с политикой и процедурами правительства США".

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Она отказалась комментировать процедуру введения и временного снятия санкций, отметив, что это не входит в компетенцию космического ведомства.

Певицу Светлану Лободу экстренно госпитализировали

Сообщается, что 36-летнюю артистку доставили в одну из московских больниц с сильными болями в животе. На данный момент исполнительницу обследуют врачи, решается вопрос о возможной операции.

Диагноз пока неизвестен, но состояние певицы оценивают как средней тяжести.

Как следует из афиши артистки в Instagram, в Москве должны были 25, 26 и 28 октября состояться ее концерты.

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