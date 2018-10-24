Пока все спали: давка в Риме, приглашение Рогозина в НАСА и госпитализация Лободы

КИШИНЕВ, 24 окт - Sputnik. На станции римской подземки "Репубблика" вышел из строя эскалатор, на котором ехали российские футбольные болельщики, сообщает Р-Спорт.
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Как рассказал поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, трое находятся в тяжелом состоянии, также в больницу попали четверо граждан Украины.
НАСА пригласило Рогозина посетить США в начале 2019 года
НАСА пригласило руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина посетить США в начале 2019 года, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс.
По ее словам, руководители космических ведомств двух стран могут принять участие в совместном публичном мероприятии.
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На вопрос о введенных Вашингтоном в отношении Рогозина санкциях Пауэрс ответила, что "представителям правительства США разрешается взаимодействовать с главой "Роскосмоса", и НАСА продолжит поддержку целей мирного освоения космоса в соответствии с политикой и процедурами правительства США".
Она отказалась комментировать процедуру введения и временного снятия санкций, отметив, что это не входит в компетенцию космического ведомства.
Певицу Светлану Лободу экстренно госпитализировали
Сообщается, что 36-летнюю артистку доставили в одну из московских больниц с сильными болями в животе. На данный момент исполнительницу обследуют врачи, решается вопрос о возможной операции.
Диагноз пока неизвестен, но состояние певицы оценивают как средней тяжести.
Как следует из афиши артистки в Instagram, в Москве должны были 25, 26 и 28 октября состояться ее концерты.