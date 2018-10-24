Переходный период после Brexit: как изменится жизнь молдаван, работающих в Великобритании

По сообщениям западных СМИ, переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет, сообщает РИА Новости. Ранее шла речь о нескольких месяцах.

Мэй продемонстрирует уверенность

Согласно документам британского правительства, министры были предупреждены об отсутствии гарантии, благодаря которой Британия сможет быстро завершить переходный период после выхода из Евросоюза.

Как свидетельствуют документы, план "в теории может привести к долгосрочному периоду реализации". Существует возможность того, что решения о необходимости продлевать переходный период будут приниматься на ежегодной основе.

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В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предстанет перед парламентским комитетом партии консерваторов в палате общин. Этот шаг, как ожидает политик, будет расценен как признак уверенности.

Дорогу - квалифицированным кадрам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что после Brexit войдет в силу новый регламент для иммигрантов, желающих получить британскую трудовую визу.

По новому регламенту, отменят свободный въезд для европейских граждан и будет отдаваться предпочтение квалифицированным работникам.

"Когда мы выйдем из Евросоюза, мы создадим новый регламент, который раз и навсегда положит конец свободному въезду в Соединенное королевство для граждан европейских стран", — подчеркнула Мэй.

Она отметила, что все будет основываться на компетенции работников, а не на их происхождении. Изменения должны сократить поток слабо квалифицированных работников в Великобританию.

Теперь граждане (в том числе и Молдовы с румынскими паспортами), желающие обосноваться в Великобритании, должны будут подтвердить определенный уровень дохода, чтобы гарантировать, что они не занимают рабочие места, где могли бы трудиться граждане Соединенного королевства.

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Граждане стран Евросоюза на данный момент могут свободно работать и проживать в Великобритании до окончания переходного периода после Brexitа.

Отношения Великобритании с ЕС

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в настоящий момент рассматривается возможность продления переходного периода на несколько месяцев. Вместе с тем, британский премьер подчеркнула, что полагает возможным завершить создание новой структуры взаимоотношений с Евросоюзом к декабрю 2020 года.