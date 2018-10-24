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Плакат с изображением Евросоюза во время митинга, сопровождаемого маршем против Брексита, проевропейского союза (ЕС) в Лондоне

Переходный период после Brexit: как изменится жизнь молдаван, работающих в Великобритании

© AFP 2018 / Daniel LEAL-OLIVAS
Общество
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Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (55)
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По сообщениям западных СМИ, переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik. Переходный период после Brexit может быть продлен на несколько лет, сообщает РИА Новости. Ранее шла речь о нескольких месяцах. 

Мэй продемонстрирует уверенность

Согласно документам британского правительства, министры были предупреждены об отсутствии гарантии, благодаря которой Британия сможет быстро завершить переходный период после выхода из Евросоюза.

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Как свидетельствуют документы, план "в теории может привести к долгосрочному периоду реализации". Существует возможность того, что решения о необходимости продлевать переходный период будут приниматься на ежегодной основе.

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В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предстанет перед парламентским комитетом партии консерваторов в палате общин. Этот шаг, как ожидает политик, будет расценен как признак уверенности.

Дорогу - квалифицированным кадрам

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что после Brexit войдет в силу новый регламент для иммигрантов, желающих получить британскую трудовую визу.

По новому регламенту, отменят свободный въезд для европейских граждан и будет отдаваться предпочтение квалифицированным работникам.

"Когда мы выйдем из Евросоюза, мы создадим новый регламент, который раз и навсегда положит конец свободному въезду в Соединенное королевство для граждан европейских стран", — подчеркнула Мэй.

Она отметила, что все будет основываться на компетенции работников, а не на их происхождении. Изменения должны сократить поток слабо квалифицированных работников в Великобританию.

Теперь граждане (в том числе и Молдовы с румынскими паспортами), желающие обосноваться в Великобритании, должны будут подтвердить определенный уровень дохода, чтобы гарантировать, что они не занимают рабочие места, где могли бы трудиться граждане Соединенного королевства.

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Граждане стран Евросоюза на данный момент могут свободно работать и проживать в Великобритании до окончания переходного периода после  Brexitа.

Отношения Великобритании с ЕС

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что в настоящий момент рассматривается возможность продления переходного периода на несколько месяцев. Вместе с тем, британский премьер подчеркнула, что полагает возможным завершить создание новой структуры взаимоотношений с Евросоюзом к декабрю 2020 года.

Тема:
Так пишется история: Brexit круто изменит жизнь молдаван в Европе (55)

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