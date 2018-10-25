Пока все спали: трагедия в Кишиневе, выборы в Польше и заявление России в ООН

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. В Кишиневе на Рышкановке нашли тело 18-летнего юноши с огнестрельным ранением.

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Юноша застрелился из пистолета, которым на законных основаниях владел его отец. Предсмертной записки он не оставил. По словам представителей полиции, в службу 112 поступила информация о том, что из одной из квартир слышны выстрелы. Потом было найдено тело.

Выборы в Польше

Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила победу правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского на выборах органов местного самоуправления, сообщил глава избиркома Войцех Гермелиньский.

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По данным Избиркома, в воеводских сеймиках PiS получила 254 мандата, их главные конкуренты – оппозиционная коалиция партий "Гражданская платформа" и "Новочестная" получили 194 мандата, а следующая за ней Польская крестьянская партия получила 70 мест, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин: Россия готова работать с США без истерик, несмотря на их выход из ДРСМД

Что касается выборов мэров городов, то примерно половина из них избраны в первом туре. В тех городах, где ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, 4 ноября состоится второй тур.

Россия вносит в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва внесет в комитет Генассамблеи ООН проект резолюции в поддержку сохранения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает РИА Новости.

"Посмотрим, как страны, в том числе союзники США, поведут себя в этой ситуации", — сказал Рябков.

Дональд Трамп ранее заявил, что США выйдут из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, так как Россия нарушает его.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить от США более детальное разъяснение, и добавил, что слом положений договора принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Сергей Лавров отметил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.