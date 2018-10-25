Европарламент "закрутил гайки" нелегалам, в том числе из Молдовы

Депутаты Европейского парламента закрыли "лазейку", которая позволяла иностранным гражданам обходить вынесенные в их отношении оповещения.

КИШИНЕВ, 25 окт - Sputnik. Европейский парламент утвердил новые правила работы правоохранительных и пограничных ведомств с информационной системой "шенгена".

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В частности, евродепутаты приняли три проекта правил, которые обновят Шенгенскую информационную систему (SIS). Одним из нововведений станет появление оповещений о решениях национальных властей в отношении нелегально находящихся в ЕС иностранных граждан.

"Из-за отсутствия обмена информацией между странами ЕС гражданин третьей страны, в отношении которого вынесено решение о возвращении на родину, может легко избежать этого, перейдя в другое государство",- отметил докладчик Европарламента Джерон Ленаэрс.

Сейчас пограничные, полицейские, таможенные, судебные и миграционные органы уже имеют доступ к шенгенской информационной системе. В рамках реформы Европол также получит доступ ко всем срочным оповещениям в системе, а Европейское агентство пограничной и береговой охраны — к оповещениям, связанным с его задачами.