Пока все спали: землетрясение, цепное ДТП с маршруткой и анализ Moody's

КИШИНЕВ, 26 окт — Sputnik. В Ионическом море у западных берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8, после чего было зафиксировано небольшое цунами, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 42 километрах юго-западнее острова Закинф, очаг залегал на глубине десяти километров.

Через несколько минут в том же районе произошел сильный афтершок магнитудой 5,6.

M6.8 #earthquake was a truly international quake felt up to 800 km in at least 8 countries (Malta, Libya, Italy, Greece, Macedonia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Turkey) pic.twitter.com/gt2oVn5tLS — EMSC (@LastQuake) 26 октября 2018 г.

Подземные толчки ощущались в Албании, на Мальте и в Южной Италии.

В Иркутске маршрутка протаранила восемь автомобилей

Водитель маршрутного автобуса в Иркутске из-за неисправности тормозной системы допустил ДТП с участием восьми автомобилей, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.

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"В Иркутске на улице Байкальской автобус маршрута №77 допустил столкновение по касательной с восемью автомобилями. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Предварительная причина — неисправность тормозов", — рассказал собеседник агентства.

По данным областного минздрава, бригада скорой помощи осмотрела всех пассажиров, которые на месте происшествия обратились в медикам. В госпитализации никто из них не нуждался.

В Moody's рассказали, как новые санкции могут сказаться на рейтинге России

Ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга, однако может повлечь ухудшение прогноза до стабильного с позитивного, сообщила в интервью РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

"Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня", — рассказала она. Тем не менее, по ее словам, ужесточение санкций, как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз могут пересмотреть с позитивного на стабильный.

Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". Одновременно рейтинг подтвердили на уровне "Вa1" — неинвестиционном по шкале агентства.

СМИ узнали о перевозке "Белыми касками" отравляющих веществ по Идлибу

Боевики совместно с членами организации "Белые каски" перевезли отравляющие вещества из города Джиср-аш-Шугур в поселение Хирбет Амуд в провинции Идлиб, сообщает РИА Новости.

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Какие именно вещества и с какой целью они завезены в Хирбет Амуд.

В конце сентября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что "боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из "Белых касок" продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия".

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В МИД России заявляли, что деятельность "Белых касок" — часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.