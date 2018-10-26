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Вулкан Килауэа

Представлен список самых опасных вулканов, готовых проснуться

© AFP 2018 / HO / USGS
Общество
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Геологи определили места, где угроза извержения вулканов наиболее высока.

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. Геологическая служба США опубликовала доклад, содержащий оценку угрозы извержения вулканов и список 18 наиболее опасных вулканов, извержение которых может привести к катастрофическим последствиям, пишет РИА Новости

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Больше всего "пороховых бочек" расположено в штате Аляска (5), затем идут Вашингтон(4), Орегон(4) и Калифорния(3). Оставшиеся два вулкана находятся в штате Гавайи.

Список возглавляет вулкан Килауэа, расположенный на острове Гавайи, который называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор. В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек.

Затем идут вулканы Сент-Хеленс и Рейнир в штате Вашингтон, активный стратовулкан Редаут на Аляске и Шаста в Калифорнии, который последний раз извергался в 1786 году. 

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Как отмечают исследователи, извержение любого из этих 18 вулканов может привести к катастрофе национального масштаба.

Всего в списке 161 вулкан, помимо особо опасных есть группы высокой угрозы – 39 вулканов, умеренной – 49, а также низкой — 34 вулкана и очень низкой опасности – 21.

Оценка проводилась с учетом различных факторов. Исследователи принимали во внимание не только активность вулкана, но и возможные разрушения, которые вызовет извержение, например, количество населения, которое может пострадать, и густота транспортной и энергетической инфраструктуры местности.

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