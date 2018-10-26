"Странные животные" встретились жителю Японии

Мужчина думал, что спас котят, но оказалось, что это "странные животные".

КИШИНЕВ, 26 окт – Sputnik. В Японии мужчина подобрал пятерых детенышей неизвестного животного, которых сначала принял за котят, сообщает РИА Новости.

В Японии бездомных животных усыпляют, если через несколько дней после отлова хозяин не находится.

Мужчина решил приютить животных и тем самым их спасти. Приняв их за котят, он поехал к ветеринару, который сказал, что это щенята.

Но когда эти "щенки" подросли, они перестали быть похожими и на собак.

Оказалось, что найденные детеныши — тануки, или енотовидные собаки, которые, согласно японской мифологии, приносят счастье. Новорожденными они могут напоминать котят внешне, а также по звукам, которые издают. Их писк отдалено напоминает мяуканье.

Узнав, что его питомцы на самом деле тануки, японец передал их природоохранной организации.