Вид российских денег радикально изменится

КИШИНЕВ, 27 окт — Sputnik. В России есть все предпосылки для изменения дизайна банкнот, и дело остается только за решением Банка России, заявляет предприятие "Гознак".

По мнению гендиректора "Гознака" Аркадия Трачука, Банк России заинтересован в том, чтобы "радикально обновить банкноты".

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Решение о новом дизайне купюр в России будет принято после изучения опыта, полученного в результате выпуска в обращение банкнот номиналом 200 и 2000 рублей нового образца.

Впервые о новых купюрах Банк России объявил в апреле 2016 года, сообщает РИА Новости. При этом впервые в истории россияне сами смогли выбрать символы новых банкнот. По результатам всероссийского голосования определились два победителя — Севастополь и Владивосток.