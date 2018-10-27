Тяжело далась победа: участница конкурса красоты упала в обморок - видео

На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, но одна из них не выдерживает волнение и падает на сцену.

Конкурс красоты Miss Grand International – 2018, который состоялся в этом году в Мьянме, запомнится зрителям падением парагвайки Клары Сосы.

Видеозапись случившегося опубликована на YouTube. На кадрах видно, как две участницы конкурса стоят друг напротив друга, держась за руки и ожидая оглашения победителя. После объявления о победе Парагвая, девушка, вероятно, не справившись с нервным напряжением, падает без чувств.

Девушку удалось быстро привести в чувства. Ее глаза были мокрыми от счастья. После этого она стала полноправной обладательницей короны.