Пока все спали: крушение Boeing в Индонезии, итоги выборов в Грузии, взрыв в Кабуле

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КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании Lion Air упал в море у западного побережья острова Ява после вылета из аэропорта Джакарты.

Dari WAG terkait Lion JT610 yg lost contact, perlu divalidasi kembali. Jangan disebar mentah-mentah. pic.twitter.com/PdLLzE2Q30 — Candra 🎐 (@candrawnt) 29 октября 2018 г.

​На его борту находились 185 человек, сообщает РИА Новости.

Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.

Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33. Начата поисково-спасательная операция.

Итоги выборов в Грузии

Независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набирает 38,6% голосов — меньше 50%, необходимых для окончательной победы в первом туре президентских выборов, сообщается на сайте ЦИК Грузии по результатам обработки 98,25% данных с участков, пишет РИА Новости.

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Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получает 37,75%. Он вместе с Зурабишвили вышел во второй тур выборов.

Последние прямые выборы президента Грузии

Выборы президента прошли в Грузии в воскресенье, итоговая явка составила 46,74%.

В предвыборной гонке участвовали 25 кандидатов, основными конкурентами считались экс-глава МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта", и бывший соратник экс-президента Михаила Саакашвили Григол Вашадзе.

Это были последние выборы путем прямого голосования, с 2023 года главу государства станут выбирать 300 делегатов.

В России успешно испытали ключевой элемент космического ядерного двигателя

Наиболее важный элемент создаваемой в России космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса, ее система охлаждения, успешно прошла наземные испытания, следует из материалов, размещенных в открытом доступе на сайте госзакупок.

"Работы выполнены в полном объеме. Результаты соответствуют требованиям технического задания", — говорится в акте приемки работ.

Как следует из материалов, испытания выявили закономерности функционирования элементов и узлов перспективных систем отвода тепла ЯЭДУ мегаваттного класса в наземных условиях, максимально приближенным к условиям космического пространства. Заказчик работ — госкорпорация "Роскосмос", головной исполнитель — Государственный научный центр "Исследовательский центр имени Келдыша", сообщает РИА Новости.

У офиса Независимой избирательной комиссии в Кабуле прогремел взрыв

Взрыв прогремел у офиса Независимой избирательной комиссии в столице Афганистана, сообщает РИА Новости со ссылкой представителя главы полиции Кабула.

Число пострадавших или погибших не уточняется. Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.