В Болгарии раскрыта афера по продаже паспортов жителям Молдовы

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. В Болгарии задержаны более 20 человек, среди которых и председатель Государственного агентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев.

© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS Важная новость для молдаван с румынскими паспортами: Брексит изменит их жизнь

Поводом для проведения полицейской спецоперации стало расследование случаев коррупции и продажи гражданства Болгарии жителям других государств, сообщает болгарская радиокомпания БНР.

Среди задержанных оказались в том числе и посредники, которые предлагали гражданам Молдовы, Украины и Македонии, не имеющим болгарского происхождения, получить паспорт Болгарии, страны-члена ЕС.

В рамках операции были проведены обыски в Софии, Кюстендиле и Плевене.