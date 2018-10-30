Когда размер имеет значение: она выставила на показ аппетиные тыквы - фото

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. "Каждое тело прекрасно", — такой девиз британки Искры Лоуренс. Девушка постоянно становится мишенью для насмешек и нападок, но не обращает на злопыхателей внимание. Ее plus-size привлекают подписчиков Instagram со всего мира. Сейчас на ее аккаунт только в этой соцсети подписано более 4 млн человек.
Модель не стесняется своих пышных форм, и даже не обижается на шутки из разряда "она не может спрятаться за дорожным знаком".
Вне Instagram Искра является главным редактором специализированного сайта — источника информации о гламуре для женщин всех форм и размеров.
Недавно модель опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых она позирует в нижнем белье. Снимки мгновенно набрали почти 200 тысяч лайков. В подписи к кадру британка поставила хештэг #everyBODYisbeautiful ("Каждое тело прекрасно").
А вы как думаете?
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А в специальном сюжете Sputnik Молдова можно посмотреть фото других героев Instagram.
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