Когда размер имеет значение: она выставила на показ аппетиные тыквы - фото

Модель Искра Лоуренс не может спрятаться за дорожным знаком, так шутят посетители ее Instagram. Но, к счастью, девушку это не задевает, она ломает все стереотипы о женской красоте.

КИШИНЕВ, 29 окт — Sputnik. "Каждое тело прекрасно", — такой девиз британки Искры Лоуренс. Девушка постоянно становится мишенью для насмешек и нападок, но не обращает на злопыхателей внимание. Ее plus-size привлекают подписчиков Instagram со всего мира. Сейчас на ее аккаунт только в этой соцсети подписано более 4 млн человек.

Модель не стесняется своих пышных форм, и даже не обижается на шутки из разряда "она не может спрятаться за дорожным знаком".

Вне Instagram Искра является главным редактором специализированного сайта — источника информации о гламуре для женщин всех форм и размеров.

Недавно модель опубликовала на своей странице в Instagram фото, на которых она позирует в нижнем белье. Снимки мгновенно набрали почти 200 тысяч лайков. В подписи к кадру британка поставила хештэг #everyBODYisbeautiful ("Каждое тело прекрасно").

А вы как думаете?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от i s k r a (@iskra) 27 Окт 2018 в 6:46 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от i s k r a (@iskra) 26 Окт 2018 в 11:04 PDT

Публикация от i s k r a (@iskra) Апр 9 2017 в 5:18 PDT

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Публикация от i s k r a (@iskra) Мар 10 2017 в 12:08 PST

А в специальном сюжете Sputnik Молдова можно посмотреть фото других героев Instagram.

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