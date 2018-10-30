Смотри в оба - астропрогноз на ноябрь 2018 года

Последний месяц осени энергетически будет помягче, чем октябрь, но расслабляться рано, так как 31 октября — это пик срединных точек между затмениями, а 1, 2, 3 ноября тянется шлейф негатива. Самое главное — не принимать важных решений, так как они могут реализоваться совершенно непредсказуемым образом, или же пойдет не так, как вы бы хотели.

© Sputnik / Miroslav Rotari Палий: как при помощи астрологии заработать состояние

Во всех делах будет чувствоваться путаница, беспорядок, хаос. Слепой случай может перечеркнуть все задуманное. В этот же отрезок времени не планируйте путешествия на самолете.

Будьте готовы к ретроградным периодам персональных планет, таких как Меркурий и Венера. Меркурий уйдет в ретроград 17 ноября и свое директное движение начнет 7 декабря.

Ничего нового не начинать, не отправляться в поездки, при подписании документов могут вкрасться досадные ошибки. Не покупать жилую площадь, не брать денег в долг или их одалживать кому-то, не заключать никаких сделок. Не покупать дорогостоящие вещи, предметы, оборудование. Не регистрировать фирму, не устраиваться на новую работу, не оформлять супружеские отношения. В этот отрезок времени выходят из строя электрооборудование, телефоны, компьютеры и планшеты. Не спешите их ремонтировать до конца периода. Люди ссорятся, делают из мухи слона.

Венера тоже начала свое ретроградное движение 5 октября и завершит его 16 ноября. Не рекомендуются любовные романы. Не выходить замуж, не жениться и даже не брать кредит! Не покупать дорогую одежду, украшения, предметы интерьера.

Седьмого ноября нас ждет Новолуние, оно начнется в 18.05. Самое главное — берегите здоровье, так как энергии новолуния подавляют иммунитет, то есть, организм слабо сопротивляется болезни. За руль не садиться.

Полнолуние наступит 23 ноября. Самое главное — осторожность с режущими, колющими предметами. Может быть обильное кровотечение. За руль, как и в Новолуние, лучше не садиться, так как реакции не адекватны.

Обманы, искушения несут сатанинские дни — 21, 25, 29 ноября. Степень проявления зависит от того, какой символ носит этот день (паук, шакал, спрут и т.п.).

С 6 ноября с 16.03 до 15.39 7 и 8 ноября Луна проходит по знаку Скорпиона — ничего из новых вещей и обуви не покупать и обновы не надевать. С 8 ноября с 18.57, а также 19 и 20 ноября к зубному и протезисту не ходить. Красим волосы 14, 15 ноября. Затеваем генеральную уборку 2, 3 и 4-го до 12.02. В эти же дни идем к косметологу, и в сауну.

Дорогие владельцы авто, если ваш транспорт нуждается в ремонте, самые лучшие дни для этого дела — 1, 9 и 10 ноября.

Те, кто уже испробовал силу ущербного четверга, — могут посоветовать своим друзьям и родственникам устранить плохие привычки и различного рода зависимости 1 ноября. Нужно концентрироваться на желании от чего-либо избавиться и попросить Космос о помощи.

А чтобы получить что-то очень желанное, осуществить мечту, воспользуйтесь 4 ноября. В этот день с 14.02 по 5 ноября в 14.11 Солнце проходит по королевскому градусу. Почти сутки надо возвращаться к предмету желания. Оно сбывается.

Пятого ноября в 3.15 начинается 28-й лунный день и завершается 6 ноября в 5.00. Его символ Лотос. Все материальное оставьте на второй план. На первый поставьте духовное. Сутки мы думаем только о прекрасном. Наслаждаемся светлой музыкой, красотами природы. Тем самым заряжаемся позитивными энергиями на целый месяц.

Света и любви!