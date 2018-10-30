Смотри в оба - астропрогноз на ноябрь 2018 года

Последний месяц осени энергетически будет помягче, чем октябрь, но расслабляться рано, так как 31 октября — это пик срединных точек между затмениями, а 1, 2, 3 ноября тянется шлейф негатива. Самое главное — не принимать важных решений, так как они могут реализоваться совершенно непредсказуемым образом, или же пойдет не так, как вы бы хотели.
Во всех делах будет чувствоваться путаница, беспорядок, хаос. Слепой случай может перечеркнуть все задуманное. В этот же отрезок времени не планируйте путешествия на самолете.
Будьте готовы к ретроградным периодам персональных планет, таких как Меркурий и Венера. Меркурий уйдет в ретроград 17 ноября и свое директное движение начнет 7 декабря.
Ничего нового не начинать, не отправляться в поездки, при подписании документов могут вкрасться досадные ошибки. Не покупать жилую площадь, не брать денег в долг или их одалживать кому-то, не заключать никаких сделок. Не покупать дорогостоящие вещи, предметы, оборудование. Не регистрировать фирму, не устраиваться на новую работу, не оформлять супружеские отношения. В этот отрезок времени выходят из строя электрооборудование, телефоны, компьютеры и планшеты. Не спешите их ремонтировать до конца периода. Люди ссорятся, делают из мухи слона.
Венера тоже начала свое ретроградное движение 5 октября и завершит его 16 ноября. Не рекомендуются любовные романы. Не выходить замуж, не жениться и даже не брать кредит! Не покупать дорогую одежду, украшения, предметы интерьера.
Седьмого ноября нас ждет Новолуние, оно начнется в 18.05. Самое главное — берегите здоровье, так как энергии новолуния подавляют иммунитет, то есть, организм слабо сопротивляется болезни. За руль не садиться.
Полнолуние наступит 23 ноября. Самое главное — осторожность с режущими, колющими предметами. Может быть обильное кровотечение. За руль, как и в Новолуние, лучше не садиться, так как реакции не адекватны.
Обманы, искушения несут сатанинские дни — 21, 25, 29 ноября. Степень проявления зависит от того, какой символ носит этот день (паук, шакал, спрут и т.п.).
С 6 ноября с 16.03 до 15.39 7 и 8 ноября Луна проходит по знаку Скорпиона — ничего из новых вещей и обуви не покупать и обновы не надевать. С 8 ноября с 18.57, а также 19 и 20 ноября к зубному и протезисту не ходить. Красим волосы 14, 15 ноября. Затеваем генеральную уборку 2, 3 и 4-го до 12.02. В эти же дни идем к косметологу, и в сауну.
Дорогие владельцы авто, если ваш транспорт нуждается в ремонте, самые лучшие дни для этого дела — 1, 9 и 10 ноября.
Те, кто уже испробовал силу ущербного четверга, — могут посоветовать своим друзьям и родственникам устранить плохие привычки и различного рода зависимости 1 ноября. Нужно концентрироваться на желании от чего-либо избавиться и попросить Космос о помощи.
А чтобы получить что-то очень желанное, осуществить мечту, воспользуйтесь 4 ноября. В этот день с 14.02 по 5 ноября в 14.11 Солнце проходит по королевскому градусу. Почти сутки надо возвращаться к предмету желания. Оно сбывается.
Пятого ноября в 3.15 начинается 28-й лунный день и завершается 6 ноября в 5.00. Его символ Лотос. Все материальное оставьте на второй план. На первый поставьте духовное. Сутки мы думаем только о прекрасном. Наслаждаемся светлой музыкой, красотами природы. Тем самым заряжаемся позитивными энергиями на целый месяц.
Света и любви!