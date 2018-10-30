09:03 30 Октября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Дональд Трамп

Пока вы спали: мрачные прогнозы ученых, рейтинг Трампа и провокация "Белых касок"

© AP Photo / Susan Walsh
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (121)
353 0 0

События минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. На Земле выращивается недостаточно фруктов и овощей, чтобы обеспечить потребности всего населения планеты в здоровом питании, выяснила научная группа Гуэлфского университета в Канаде, передает РИА Новости.

Микрофон
CC0 / Unsplash / Matt Botsford
Какой сегодня праздник: 30 октября

Исследователи подсчитали, сколько земель необходимо для того, чтобы обеспечить человечество количеством овощей и фруктов, достаточным для нормального функционирования организма.

Выяснилось, что сегодня слишком много сельскохозяйственных угодий используется для производства зерновых и белковых продуктов, масла и сахара, а земель для выращивания овощей и фруктов не хватает.

Ученые также спрогнозировали показатели на 2050-й год, когда население Земли должно достичь 9,8 миллиарда человек.

"Результаты показывают, что в настоящее время в мире перепроизводятся зерно, жиры и сахар, в то время как производство фруктов и овощей и в меньшей степени белка недостаточно для удовлетворения потребностей нынешнего населения в питании", — заявил один из авторов работы профессор Эван Фрейзер.

Ученые выяснили, что сегодня на человека приходится всего пять порций овощей и фруктов вместо необходимых восьми. 

Художник Алла Парфентьева
© Sputnik / Николай Костыркин
Алла Парфентьева – когда копия становится оригиналом

В то же время люди потребляют чрезмерное количество жирных продуктов, масла, зерновых и сахара.

Опрос: рейтинг одобрения Трампа упал до 40 процентов

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%, сообщается в еженедельном опросе фирмы Gallup.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 28 октября, в поддержку американского лидера выступают 40% американцев, что на четыре процентных пункта меньше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса неделю назад, 21 октября. Негативно о работе главы государства высказались 54% участников опроса.

Опрос проводился с 22 по 28 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность — около 3%, отмечает РИА Новости. 

"Белые каски" проводят постановочные съемки для провокации с химоружием

"Белые каски" уже начали постановочные съемки для провокации с химоружием с участием неизвестных местным жителям людей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он уточнил, что на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа боевики спровоцируют ответный огонь военнослужащих сирийской армии. Затем на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, инсценируют артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведенный со стороны подразделений Вооруженных сил Сирии.

"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками. Не исключено, что при этом боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн", — добавил Савченко, которого цитирует РИА Новости. 

Он также заметил, что Центр по примирению внимательно отслеживает обстановку в этом районе и будет своевременно информировать общественность о дальнейшем развитии событий. Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Тема:
Самое интересное за ночь (121)

По теме

Неожиданные подробности: эти медикаменты быстро "убивают" наши легкие
Теги:
события минувшей ночи, пока все спали, Дональд Трамп, Общество
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Александр Лукашенко играет в хоккей, архивное фото
    "Чтобы мужиками быть"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как и сколько нужно заниматься спортом.

  • Ремонтные работы на Военно-Грузинской дороге
    Проезд закрыт

    Дорогу в направлении российской границы временно закроют из-за строительства "канатки" между горнолыжными курортами Казбеги с Гудаури.

  • Стамбул
    Культура объединяет

    Новый абхазский культурный центр появится в Турции – представители диаспоры смогут изучать здесь обычаи, традиции и язык своей исторической родины.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Новый отряд строителей БАМа отправляется на Дальний Восток, 1974 год.
Какие светлые и молодые лица: комсомолу исполнилось 100 лет - фото
Неделю сидела в телефоне — у китаянки перестали гнуться пальцы
Осторожно, "айфон": как дорогой гаджет испортил жизнь молодой китаянке - видео
Крушение самолета в Индонезии
Разбился после взлета: крушение самолета в Индонезии

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться