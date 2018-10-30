Пока вы спали: мрачные прогнозы ученых, рейтинг Трампа и провокация "Белых касок"

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. На Земле выращивается недостаточно фруктов и овощей, чтобы обеспечить потребности всего населения планеты в здоровом питании, выяснила научная группа Гуэлфского университета в Канаде, передает РИА Новости.

Исследователи подсчитали, сколько земель необходимо для того, чтобы обеспечить человечество количеством овощей и фруктов, достаточным для нормального функционирования организма.

Выяснилось, что сегодня слишком много сельскохозяйственных угодий используется для производства зерновых и белковых продуктов, масла и сахара, а земель для выращивания овощей и фруктов не хватает.

Ученые также спрогнозировали показатели на 2050-й год, когда население Земли должно достичь 9,8 миллиарда человек.

"Результаты показывают, что в настоящее время в мире перепроизводятся зерно, жиры и сахар, в то время как производство фруктов и овощей и в меньшей степени белка недостаточно для удовлетворения потребностей нынешнего населения в питании", — заявил один из авторов работы профессор Эван Фрейзер.

Ученые выяснили, что сегодня на человека приходится всего пять порций овощей и фруктов вместо необходимых восьми.

© Sputnik / Николай Костыркин Алла Парфентьева – когда копия становится оригиналом

В то же время люди потребляют чрезмерное количество жирных продуктов, масла, зерновых и сахара.

Опрос: рейтинг одобрения Трампа упал до 40 процентов

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа за неделю снизился до 40%, сообщается в еженедельном опросе фирмы Gallup.

По данным последнего доступного опроса, который проводился 28 октября, в поддержку американского лидера выступают 40% американцев, что на четыре процентных пункта меньше, чем аналогичный показатель, который зафиксировали организаторы опроса неделю назад, 21 октября. Негативно о работе главы государства высказались 54% участников опроса.

Опрос проводился с 22 по 28 октября среди 1,5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность — около 3%, отмечает РИА Новости.

"Белые каски" проводят постановочные съемки для провокации с химоружием

"Белые каски" уже начали постановочные съемки для провокации с химоружием с участием неизвестных местным жителям людей, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

Он уточнил, что на линии соприкосновения в районе населенного пункта Мареа боевики спровоцируют ответный огонь военнослужащих сирийской армии. Затем на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированиям, инсценируют артиллерийский обстрел снарядами с отравляющими веществами, якобы произведенный со стороны подразделений Вооруженных сил Сирии.

"После этого миру опять предъявят очередных жертв применения "химического оружия" правительственными войсками. Не исключено, что при этом боевики предпримут попытку захватить город Телль-Рифат, разделяющий их позиции между населенными пунктами Азаз и Африн", — добавил Савченко, которого цитирует РИА Новости.

Он также заметил, что Центр по примирению внимательно отслеживает обстановку в этом районе и будет своевременно информировать общественность о дальнейшем развитии событий. Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.