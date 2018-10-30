Трамп решил изменить процедуру получения гражданства США

КИШИНЕВ, 30 окт – Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, предполагающий, что родившиеся на территории страны дети неграждан или незаконных мигрантов будут лишены права на гражданство. Об этом, как пишет РИА Новости, он заявил в интервью порталу Axios.

"Мы единственная страна в мире, в которую приезжает человек, у него появляется ребенок и ребенок фактически является гражданином США <…> со всеми преимуществами. Это смешно. И это должно закончиться", — сказал Трамп.

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Трамп закроет границу с Мексикой, если продолжится поток мигрантов

По его словам, указ уже готовится.

В августе сообщалось, что администрация Трампа планирует ужесточить условия для получения американского гражданства и грин-карт для легальных мигрантов, которые пользовались программами обеспечения благосостояния.

Обещание ужесточить борьбу с нелегальной миграцией было одним из основных пунктов предвыборной программы Трампа. Кроме того, он собирался построить стену на границе с Мексикой. На прошлой неделе, на фоне сообщений о караванах беженцев, направляющихся в США из Сальвадора и Гондураса, американский президент заявил, что отправит на границу солдат, чтобы остановить мигрантов.