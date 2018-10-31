Опрос: почти половина жителей Румынии хотят улучшения отношений с Россией

Почти половина жителей Румынии считают, что необходимо улучшение отношений с Российской Федерацией, еще 7% хотят видеть Россию главным партнером страны.

БУХАРЕСТ, 31 окт – Sputnik. Почти 50% румын высказались за улучшение отношений с Россией, таковы результаты соцопроса, проведенного местной исследовательской группой "Socio Comportamentale Avangarde", передает Sputnik Румыния.

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По данным этого исследования, 45% жителей Румынии хотят видеть главным партнером страны из Европы Германию, еще 29% назвали Францию, 16% - Великобританию.

Россия выше Италии

Основным партнером хотят видеть Россию 7% опрошенных, 2% - Италию, 1% - другое государство.

Что касается Франции, 68% участников опроса ждут укрепления связей с этой страной, 29% устраивает нынешняя ситуация, еще 3% желают ослабления сотрудничества.

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Исследование реализовано на национальном уровне по методике CATI (по телефону или интернету) в период с 17 – октября по 20 октября 2018 года. В нем приняло участие 803 человека. Показатель погрешности составляет 3,2%.

Кризис общения

Проблему кризиса отношений между Россией и странами Евросоюза недавно поднимали в Экономической Академии в Бухаресте на конференции под названием: "Румыния и Россия в поисках новых форматов". На мероприятии присутствовал румынский европарламентарий, член группы дружбы Европа-Россия в Европейском парламенте Кэтэлин Иван.

"Со стороны России были неоднократные попытки начать диалог, даже посредством Интернета. То есть чтобы официальные лица обставились в Москве и Брюсселе и общение осуществлялось по сети вместе с представителями российских СМИ с одной стороны, и европейских с другой", - объяснил Иван.

Он также отметил, что рад такому мероприятию, и оно показывает, что "все можно" и что видно какой должна быть норма.

Выступая на этом мероприятии, заместитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурычев заявил, что РФ хорошо представлена в Румынии и сослался на такие компании как "Лукойл", "Петром" и "Артром".

"У нас есть программы, которые мы можем предложить румынским фирмам, Россия хорошо разбирается в технологических вопросах и в области ядерной энергетики", заключил Мурачев.