Пока все спали: пожар на нефтебазе и поиски рухнувшего самолета

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Пожар на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе локализовали на площади 300 квадратных метров, сообщает РИА Новости

"Два здания — узел учета нефти и административно-бытовой комплекс — повреждены, но огонь там потушен", — рассказали в региональном управлении МЧС.

Накануне на нефтебазе в Ханты-Мансийском автономном округе загорелись два резервуара.

© Fotolia / Pixelot Полный провал евро: курс валют в Молдове в среду

Инцидент произошел в двухстах километрах от Нижневартовска. Горючее разлилось на площади около тысячи квадратных метров. Пострадали три человека, два из которых — в тяжелом состоянии. Одного из них уже прооперировали. Причиной возгорания стала разгерметизация одного из резервуаров. Позже огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса.

По информации МЧС, ночью в ликвидации пожара участвовали 123 человека и 36 единиц спецтехники.

Власти Индонезии нашли фюзеляж разбившегося самолета

Обломок обнаружили во время поисково-спасательных работ в Яванском море, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в понедельник. У берегов Западной Явы потерпел крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на Суматру.На борту находились 189 человек, никто не выжил.

Это первый случай крушения Boeing 737 MAX — самолета четвертого поколения, поставки которого заказчикам стартовали в мае прошлого года. Бортом управляли опытные пилоты.

Певицу Лободу выписали из больницы

Певицу Светлану Лободу, которая перенесла операцию на почке, выписали из больницы, ее встретил лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, сообщили в пресс-службе певицы.

"Светлану (Лободу — ред.) выписали", — сказали в пресс-службе.

Встретил артистку из больницы солист группы Rammstein Тилль Линдеманн, который приехал в Москву представить свое камерный литературно-музыкальный концерт, посвященный выходу книги ранних стихов Messer.

Ранее Лободу госпитализировали прямо с репетиции: певица почувствовала резкую боль и потеряла сознание. Ей провели срочную операцию на почке, несколько концертов Лободы перенесли на январь, пишет РИА Новости.