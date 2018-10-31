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Павел Филип в Минске

Визит Филипа в Минск - электробусы, стипендии и авиасообщение

© Photo : Direcţia comunicare și protocol, Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Молдавский премьер в эти дни находится с рабочим визитом в белорусской столице.

КИШИНЕВ, 31 окт – Sputnik. Вопрос оснащения автобусного парка Кишинева белорусскими электробусами обсудил в среду премьер-министр правительства Молдовы Павел Филип в ходе визита в Минск.

Эффект налицо

Как сообщает пресс-служба кабмина РМ, Филип посетил завод "Белкоммунмаш" и осмотрел производимые там электробусы.

"Это транспорт будущего. Мы хотели иметь возможность собирать эти машины и в Кишиневе, а также экспортировать их в другие страны", - отметил Филип.

Он принял участие в тестировании электробусов, преимущества которых перед другими видами общественного транспорта подчеркнули представители белорусской стороны. Во-первых, электробус подзаряжается всего лишь 5 минут каждые 4 часа. В Минске по маршрутам города ходят 20 таких машин.

В 2018 году вместе с "Белкоммунмашем" кишиневские специалисты собрали 15 новых троллейбусов. Всего же за последние годы в молдавской столице было собрано 110 таких единиц транспорта.

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Продукция "Белкоммунмаша" экспортируется в 70 городов Белоруссии, Молдовы, Украины, России, Сербии, Казахстана, Латвии и Южной Америки.

Не впервые

Это не первый визит молдавского премьера в Белоруссию. В 2017 году Филип посещал Минск дважды.

В июле прошлого года Молдова и Белоруссия подписали документы по расширению сотрудничества в торговле, культуре, промышленности, производстве и других сферах. В настоящее время Белоруссия - главный покупатель молдавского вина.

Филип в Минске – ключевые встречи

Во вторник глава правительства Республики Молдова уже провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Филип подчеркнул, что отношения Белоруссии и Молдовы базируются на взаимном уважении и доверии. По его мнению, взаимодействие между странами должно строиться на конкретных проектах.

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"Открылось авиасообщение между Кишиневом и Минском. Довольно успешным проектом стала сборка троллейбусов в Кишиневе. Пообщался с руководителем "Белкоммунмаша", есть идея создания совместного предприятия", - цитирует слова Филипа пресс-служба кабмина Белоруссии.

По словам белорусского премьера, у Белоруссии и Молдовы есть большой потенциал для наращивания товарооборота.

"Молдова - наш крупный торговый партнер. Регулярно осуществляются визиты на высоком уровне. Мы дорожим тем уровнем взаимодействия, который у нас есть. Хотелось бы обсудить, что еще мы можем привнести, чтобы вывести торгово-экономическое и культурное сотрудничество на более высокий уровень", - сказал Румас.

По его словам, между Белоруссией и Молдовой в последнее время произошла активизация межгосударственных контактов.

"Торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами остается в центре внимания глав правительств. Наши страны обладают большим потенциалом и в сельском хозяйстве и промышленности, и мы должны выходить на другие цифры товарооборота", - отметил белорусский премьер.

В присутствии премьер-министров состоялось подписание межправительственного соглашения между Белоруссией и Молдовой о сотрудничестве в сфере образования, которое предусматривает предоставление стипендий для молдавских студентов, а также сотрудничество в области образования. Банк развития в Минске решился кредитовать этот проект.

Кроме того, стороны рассматривают возможность строительства на территории Молдовы зоотехнического комплекса.

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Теги:
электробус, Молдова, Белоруссия, Павел Филип
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