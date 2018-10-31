"Помним Colectiv": в Бухаресте тысячи людей вышли на траурный митинг

Участники акции протеста вспоминают погибших при пожаре в ночном клубе и требуют найти и наказать виновных.

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Тысячи человек вышли в Бухаресте на акцию протеста в день, когда Румыния вспоминает о жертвах трагедии в ночном клубе Сolectiv.

Протестующие заявляют, что и спустя три года после гибели десятков людей виновные до сих пор не определены и никто не был наказан.

Пожар в ночном клубе произошел в ночь с 30 на 31 октября 2015 года, в огне погибли 65 человек. По данным следствия, причиной пожара стал фейерверк, запущенный в клубе в момент выступления рок-группы "Goodbye to Gravity".

В этот момент в клубе собрались около 400 посетителей, из которых пострадали более двухсот.

Трагедия потрясла румынское общество. Ежегодно в городах Румынии проходят мемориальные акции, на которых люди требуют найти и привлечь к ответственности виновных.

Митинг на площади Виктории в Бухаресте прошел под лозунгом "Коррупция убивает!". Манифестанты несли свечи и цветы, вспоминая погибших.

Протестующие заявляют, что до сих пор большинство увеселительных заведений не устранили нарушения техники безопасности, а проверки, проведенные по следам трагедии, были поверхностными и неэффективными.

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На странице одного из организаторов акции протеста в Facebook, активисты пишут: "Прошли годы, без всяких перемен. Погибли люди. Нами управляют люди без души, которые претендуют на то, чтобы быть нам примером. Давайте начнем что-то менять".

После пожара было заведено четыре уголовных дела, против владельцев клуба, организаторов пиротехнического шоу, ответственных лиц пожарной инспекции, примэрии Бухареста.