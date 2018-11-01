Арест Вышинского продлен, Москва настаивает на его освобождении

КИШИНЕВ, 1 ноя – Sputnik. Херсонский городской суд продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 28 декабря, сообщил РИА Новости представитель защиты.

"Срок содержания под стражей продлен до 28 декабря", — сказал адвокат Андрей Доманский.

Предыдущий срок содержания под стражей Вышинского истекает 4 ноября.

Москва настаивает на освобождении Вышинского

Москва призывает украинские власти незамедлительно освободить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского", — сказала Захарова на брифинге в Москве.

© Sputnik / Стрингер Следствие по делу Вышинского хотят продлить до января 2019 года

Она напомнила, что ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал Киев не затягивать расследование дела журналиста, однако этот призыв "не был учтен, не был услышан на Украине".

Дело Вышинского

Руководитель РИА Новости - Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций".

Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Ограничения в работе журналистов

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир также выражал серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве.

Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".