10:17 02 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.53
  • USD17.13
  • RUB0.26
  • RON4.19
  • UAH0.61
Поиск
LIVE:
Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе

В ОБСЕ считают, что законопроект о госязыке на Украине надо доработать

© Sputnik / Сергей Аверин
Общество
Получить короткую ссылку
69 0 0

По мнению комиссара ОБСЕ, законодательство, касающееся языка, должно содержать сбалансированную языковую политику.

КИШИНЕВ, 2 ноя - Sputnik. Законопроект о государственном языке, принятый на Украине в первом чтении, необходимо привести к международным стандартам. Об этом в интервью РИА Новости заявил верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер.

Парламент Украины в октябре принял в первом чтении законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни - он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.

"Этот закон не принят, он только прошел первое чтение, и я уже общался на высоком уровне с украинскими властями. По нашему мнению, этот закон перед окончательным принятием должен быть приведен в соответствие с международными стандартами, должно пройти обсуждение с (национальными - ред.) меньшинствами", - сказал Заньер.

Он выразил надежду, что украинские власти будут действовать в этом направлении.

"Мы также отметили, что в законопроекте содержится, своего рода, оттенок принуждения в виде инспекций, штрафов и т.д. Мы обычно не рекомендуем такой подход", - добавил он. 

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В парламенте Молдовы осудили украинский закон об образовании

По его мнению, "законодательство, касающееся языка, должно быть чем-то естественным, содержать сбалансированную языковую политику, которой удалось достичь за счет позитивных средств и стимулов".

"Так что в этом вопросе мы ведем дискуссию с властями Украины", - подчеркнул Заньер.

Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации", чтобы укрепить национальное самосознание украинцев и сохранить национальную культуру, традиции, обычаи, историческую память украинской нации.

Документом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и совершения религиозных обрядов. Также устанавливается круг лиц, которые обязаны свободно владеть украинским языком. Эта норма коснется не только высшего руководства - президента, премьера, членов кабмина и депутатов, но и педагогов, медицинских работников, адвокатов и нотариусов. 

флаг румынии
CC BY 2.0 / Sorina / Romanian flag
В Черновцах митингуют представители румынского нацменьшинства

Законопроектом устанавливается обязательное использование украинского языка чиновниками во время заседаний, мероприятий, встреч и рабочего общения. Депутаты также намерены обязать сотрудников органов госвласти использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на украинском языке. Интернет-сайты, страницы в соцсетях госорганов, предприятий и государственных СМИ должны будут вестись на украинском языке.

Использование украинского языка планируется сделать обязательным в судебном процессе, армии, органах правопорядка, рекламе, в ходе предвыборной кампании и проведении референдумов.

По теме

Молдова и Украина создадут рабочую группу по закону об образовании
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Доберман и много меха: что показали на Неделе моды в Москве
Видеозапись аварии Союза
Крушение ракеты-носителя "Союз" - названы причины аварии - видео
Какие СМИ в Молдове самые авторитетные
Кому больше всего доверяют жители Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться