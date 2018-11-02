Найден изумруд весом более килограмма

Драгоценный камень планируют выставить на аукцион – его стоимость оценивается не менее ,чем в 2,5 миллиона долларов.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Обнаруженный в Замбии изумруд весом больше пяти с половиной тысяч карат стоит более двух с половиной миллионов долларов. Об этом пишет Daily Mail.

Драгоценный камень нашли геолог Дебаприя Ракшит и шахтер Ричард Капета в шахте, принадлежащей британской компании. Камень было решено назвать Инкаламу, что означает лев.

"Инкаламу отличается богатым цветом и уникальной прозрачностью, что делает его уникальным среди изумрудов", — заявила специалист по драгоценным камням Елена Басалья.

Gemfields introduces 'Inkalamu', the 5,655 carat Lion Emerald! Head over to our post on Instagram for more details - https://t.co/qLAdjZdrBZ pic.twitter.com/g5JdONUEYr — Gemfields (@GemfieldsLtd) 29 октября 2018 г.

​Запланировано, что в ноябре камень выставят на аукционе в Сингапуре.