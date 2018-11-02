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Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

Акция солидарности с Кириллом Вышинским прошла у посольства Украины в Москве

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (69)
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В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка 100 человек – известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского.

КИШИНЕВ, 2 ноя – Sputnik. Акция солидарности с руководителем портала РИА Новости – Украина Кириллом Вышинским, который почти полгода находится за решеткой по надуманному обвинению в госизмене, прошла в пятницу у посольства Украины в центре Москвы. Херсонский городской суд 1 ноября продлил арест Вышинского до 28 декабря.

В манифестации под девизом "Дело шито белыми нитками" приняли участие порядка 100 человек – известные журналисты, депутаты Госдумы, правозащитники, друзья и коллеги Вышинского, в том числе гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и главный редактор медиахолдинга и телеканала RT Маргарита Симоньян. Участники акции скандировали "Волю Кириллу Вышинскому!" В руках и них были портреты Кирилла с таким же хэштегом - #ВолюВышинскому, транспаранты и катушки с белыми нитками. При этом из посольства Украины к манифестантам никто не вышел.

"Кирилла взяли, чтобы обменять на тех людей, кто здесь замышлял террористические акты, то есть обменять на террориста, то есть его взяли именно в заложники. Следствие буксует, ничего не складывается, обвинение в госизмене в отношении журналиста абсурдно", — заявил Киселев.

По его словам, если будет судебный процесс, то он рассыплется.

"Следовательно, в интересах украинских властей в рамках их логики всячески оттягивать судебный процесс. План не удался, поскольку этот конвейер — обмен террористов на журналистов — в России открывать не хотят", — отметил Киселев.

  • Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    © Sputnik / Рамиль Ситдиков
  • Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    © Sputnik / Илья Питалев
  • Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    © Sputnik / Илья Питалев
  • Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины
    © Sputnik / Илья Питалев
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Акция в поддержку Кирилла Вышинского у посольства Украины

Организаторы приурочили акцию к отмечаемому 2 ноября Международному дню прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. Он учрежден в 2013 году резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в память о двух французских репортерах, убитых в Мали. В этой знаковой резолюции осуждаются любые нападения и акты насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации. Кроме того, резолюция призывает государства-члены сделать все от них зависящее для предотвращения насилия в отношении журналистов и сотрудников средств массовой информации, обеспечить привлечение к ответственности и предавать суду лиц, совершивших преступления против журналистов и сотрудников СМИ, и обеспечить потерпевшим доступ к надлежащим средствам правовой защиты.

Дело Вышинского 
Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
Арест Вышинского продлен, Москва настаивает на его освобождении

Руководитель информационного партнера МИА "Россия сегодня", портала РИА Новости – Украина Кирилл Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

17 мая Херсонский городской суд отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Р-Спорт, РИА Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (69)

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