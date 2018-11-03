Женщина посадила пассажирский "Боинг" боком в шторм — завораживающие кадры

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В интернете стремительно набирает популярность видео, на котором пассажирский лайнер совершает невероятную посадку в условиях сильнейших порывов бокового и встречного ветра с дождем.

© Sputnik / Игорь Взоров ЧП на борту самолета Air Moldova: что произошло в небе на пути в Брюссель

На видео рейсовый самолет приземляется в аэропорту Бристоля (Великобритания), когда на остров обрушился шторм "Каллум". Лайнер садится, активно маневрируя и временами практически зависая над посадочной полосой.

Коснувшись полосы, самолет некоторое время идет боком, как кажется стороннему наблюдателю. Но очевидно, что пилот полностью контролирует многотонную машину и намеренно выбрал именно такой угол посадки.

Уверенно встав на бетон, самолет мгновенно выравнивается и уже в штатном режиме продолжает торможение.

Как выяснили британские СМИ, за штурвалом Boeing 757-200 находилась женщина. Пилот авиакомпании TUI Airways 35-летняя Бренда Рипсаам летает тринадцать лет, однако командиром судна она была назначена лишь в прошлом году.

Самолет этой модели вмещает до 235 пассажиров.

Видео набрало уже около семисот тысяч просмотров, в комментариях пользователи выражают восхищение смелостью и профессиональными действиями пилота.