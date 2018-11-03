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Boeing unveils hypersonic plane concept that could fly passengers across the Atlantic Ocean in two hours.

Женщина посадила пассажирский "Боинг" боком в шторм — завораживающие кадры

© Courtesy of Boeing
Общество
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Командир экипажа проявила невероятный профессионализм и спасла сотни жизней.

КИШИНЕВ, 3 ноя — Sputnik. В интернете стремительно набирает популярность видео, на котором пассажирский лайнер совершает невероятную посадку в условиях сильнейших порывов бокового и встречного ветра с дождем.

Самолет AirMoldova
© Sputnik / Игорь Взоров
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На видео рейсовый самолет приземляется в аэропорту Бристоля (Великобритания), когда на остров обрушился шторм "Каллум". Лайнер садится, активно маневрируя и временами практически зависая над посадочной полосой.

Коснувшись полосы, самолет некоторое время идет боком, как кажется стороннему наблюдателю. Но очевидно, что пилот полностью контролирует многотонную машину и намеренно выбрал именно такой угол посадки.

Уверенно встав на бетон, самолет мгновенно выравнивается и уже в штатном режиме продолжает торможение.

Как выяснили британские СМИ, за штурвалом Boeing 757-200 находилась женщина. Пилот авиакомпании TUI Airways 35-летняя Бренда Рипсаам летает тринадцать лет, однако командиром судна она была назначена лишь в прошлом году.

Самолет этой модели вмещает до 235 пассажиров.

Видео набрало уже около семисот тысяч просмотров, в комментариях пользователи выражают восхищение смелостью и профессиональными действиями пилота.

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Теги:
экстремальная ситуация, самолет
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