Пока все спали: взрывы в Багдаде, землетрясение в Японии и санкции США

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате серии взрывов в столице Ирака Багдаде, сообщает РИА Новости.

Одно взрывное устройство сработало неподалеку от площади Аден на севере Багдада.

Еще три взрыва прогремели на востоке города, один из которых — перед передвижным киоском. Пятый — на севере Багдада. Еще одно взрывное устройство пришло в действие неподалеку от магазинов на юге города.

Магнитуда землетрясения у Кунашира достигла 6,2

Магнитуда землетрясения, которое зафиксировали сейсмологи рано утром в понедельник в районе Курильских островов и японского острова Хоккайдо, достигала отметки 6,2 по шкале Рихтера, сообщает главное метеорологическое управление Японии.

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По его данным, эпицентр находился недалеко от острова Кунашир, угрозы цунами не возникло. По японской семибальной шкале, сила подземных толчков на Хоккайдо достигла 4 баллов в районах Сибэцу и Раусу.

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Американские санкции против Ирана вступили в силу

Вашингтон возобновил действие санкций против Тегерана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Эти ограничительные меры в основном коснутся экспорта нефти.

В пятницу Дональд Трамп объявил, что эти санкции стали самыми жесткими, которые Вашингтон когда-либо вводил против Тегерана. По его словам, "они уже оказывают разрушительное воздействие на иранскую экономику" — национальная валюта обесценилась за год на 70 процентов, инфляция в октябре составила 37 процентов, а в экономике начинается рецессия.

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Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в санкционный список внесли более 600 отдельных лиц и компаний. Те, кто продолжат вести с ними бизнес, рискуют попасть под вторичные санкции США. По его словам, ограничения "должны повлиять на поведение иранского режима", пишет РИА Новости.