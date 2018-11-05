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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского

Защита журналиста Вышинского подала апелляцию

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)
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Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию в Апелляционный суд Херсонской области.

КИШИНЕВ, 5 ноя - Sputnik. Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского подала апелляцию в Апелляционный суд Херсонской области, сообщает РИА Новости.

"Апелляционная жалоба подана по почте и мы ждем ответа", - сообщил адвокат Андрей Доманский.

Жалоба подана в Херсонский апелляционный суд. Срок рассмотрения апелляции пока не назначен.

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"Мы надеемся, что в ближайшее время будет рассмотрена", - подчеркнул адвокат. Также, по словам Доманского, в понедельник один из адвокатов Вышинского собирается навестить его в СИЗО Херсона.

На прошлой неделе в четверг Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 28 декабря. После этого защита имела пять дней для подачи апелляционной жалобы.

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Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Рассмотрение апелляции по делу журналиста К. Вышинского
© Sputnik / Стрингер
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Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Тема:
Преследование журналистов и СМИ на Украине (70)

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