Составлен рейтинг самых грязных городов Европы: жители Молдовы будут поражены

В десятку самых загрязненных европейских городов вошли румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, албанская Тирана, итальянский Турин, а также столица Украины — Киев.

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. Македонская столица Скопье вошла в десятку городов с самым грязным воздухом в мире, передают европейские СМИ.

Каждый отопительный сезон Скопье испытывает проблемы с загрязнением воздуха. Рекорд по 24-кратному превышению предельно допустимой концентрации (ПДК) взвешенных частиц PM10 по версии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЕС в 0,05 миллиграмма на кубический метр был установлен в районе Карпош македонской столицы 5 февраля 2016 года. При этом в Скопье всего насчитывается около 700 тысяч жителей.

В десятку самых загрязненных европейских городов также вошли албанская Тирана, итальянский Турин, румынский Бухарест, столица Боснии и Герцеговины — Сараево, польский Краков, болгарский Пловдив, а также столица Украины — Киев. То есть фактически рядом с Кишиневом расположены два города, в которых очень грязный воздух - Бухарест и Киев.

Москва и Санкт-Петербург оказались в списке на 19-м и 17-м местах, соответственно.

© Sputnik / Miroslav Rotari Эколог: в Кишиневе нужно сократить количество транспорта

По результатам анализа наиболее благоприятными для проживания европейскими городами с точки зрения экологии стали Хельсинки в Финляндии, исландский Рейкьявик и швейцарский Цюрих.

Ранее доклад ВОЗ по загрязнению воздуха в 2018 году также поместил Скопье вместе с городом Тетово на западе Македонии и промышленным муниципалитетом Тузла в Боснии и Герцеговине в десятку городов мира, где труднее всего дышать. Принимаемые каждую зиму местными властями меры не дают желаемого результата, македонские граждане неоднократно проводили акции протеста.

Индустриальные выбросы, выхлопы автотранспорта и дым от отопления домов, по данным Института общественного здоровья республики, являются причиной свыше 1,2 тысячи смертей в год. Министерство здравоохранения Македонии каждую зиму рекомендует гражданам воздержаться от использования автомобилей без крайней необходимости и избегать при отоплении помещений других материалов, кроме дров и угля. Централизованное газовое отопление в Македонии практически отсутствует.