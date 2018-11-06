Румыния теряет людей

Статистика печальна - из года в год количество уезжающих румын выросло более чем на 10 000 человек.

КИШИНЕВ, 6 ноя - Sputnik. За два последних года Румыния потеряла 3% своих граждан. И речь идет не об уровне смертности, а о трудовой миграции.

Более 620 тысяч активных, работоспособных румын покинули страну в поисках лучшей доли. Об этом свидетельствуют данные Национального института статистики соседней страны. Как отмечает телеканал digi24.ro, эта цифра сопоставима с численностью людей, проживающих в таких городах, как Констанца и Клуж-Напока.

Статистика печальна - из года в год количество уезжающих румын выросло более чем на 10 000 человек.Чаще всего, по данным НИС, трудовые мигранты отправляются в Великобританию. Здесь поселилось более четверти всех уехавших.

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Далее следуют Италия и Испания. В основном покидают родину молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет, (уехало с 2015 по 2017 гг более 300 000 человек).