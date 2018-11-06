На Аляске на здании "вырос" живой "мех" с ножками

КИШИНЕВ, 6 ноя – Sputnik. На служебном здании в заповеднике Глейшер-Бей на Аляске появилась странная растительность, похожая на мех, сообщает IFL Science.

"Сначала показалось, что для празднования Хеллоуина наше административное здание обросло волосами", — пишет чиновник парка соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от National Park Service (@nationalparkservice) 31 Окт 2018 в 3:27 PDT

Меховидные пряди оказались — ногами! Выяснилось, что сотни жутких, ползающих конечностей принадлежат паукообразным существам: сенокосцам или косиножкам. В социальных сетях тысячи людей поделились фотографиями. Издание уточняет, что для людей сенокосцы не опасны, они не могут укусить и не производят яд.