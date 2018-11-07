У подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан арестовали банковские счета

Бывшая член правления компании "Интер РАО" решением суда лишена доступа к деньгам, находящимся на ее счетах.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Арестованы банковские счета Карины Цуркан, бывшего члена правления российской компании "Интер РАО", которая находится под следствием по обвинению в шпионаже. Решение об аресте принято Лефортовским судом Москвы, сообщают российские СМИ.

В августе 2018 года по решению Лефортовского суда срок содержания Цуркан под стражей был продлен до 14 ноября, а Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Бывшую руководительницу "Интер РАО" обвиняют в шпионаже

Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Республики Молдова и передаче с 2004 года молдавским спецслужбам важных данных о деятельности российских энергокомпаний.

© Sputnik / Сергей Кузнецов В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

По данным следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". А в конце сентября 2015 года Цуркан, как считает сторона обвинения, передала этот документ одной из спецслужб Молдовы.

По словам адвоката Цуркан Ивана Павлова, эксперты Федеральной службы безопасности РФ считают, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Сама Цуркан свою вину отрицает.

Под грифом "совершенно секретно"

Дело Карины Цуркан маркировано грифом "совершенно секретно", и сведений о том, как идет следствие, у прессы немного.

© Sputnik / Алексей Витвицкий В ФСБ рассказали, какие секреты "сливала" Карина Цуркан в НАТО

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Карина Цуркан принимала участие в проектах по поставкам электроэнергии из России на Украину, а с Украины - в Крым в 2014-2015 годах.

ФСБ подозревает бывшего члена правления "Интер РАО" в передаче румынским спецслужбам закрытых сведений о поставках электроэнергии. По мнению следствия, эти сведения поступали в распоряжение спецслужб Румынии, которая входит в НАТО и ЕС.

Кроме того Карину Цуркан обвиняют в передаче румынским спецслужбам информации о проекте постройки в Турции атомной электростанции "Аккую".