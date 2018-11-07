16:28 07 Ноября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.50
  • USD17.10
  • RUB0.26
  • RON4.18
  • UAH0.61
Поиск
Рассмотрение жалобы на арест К. Цуркан

У подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан арестовали банковские счета

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
Получить короткую ссылку
220 0 0

Бывшая член правления компании "Интер РАО" решением суда лишена доступа к деньгам, находящимся на ее счетах.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Арестованы банковские счета Карины Цуркан, бывшего члена правления российской компании "Интер РАО", которая находится под следствием по обвинению в шпионаже. Решение об аресте принято Лефортовским судом Москвы, сообщают российские СМИ.

В августе 2018 года по решению Лефортовского суда срок содержания Цуркан под стражей был продлен до 14 ноября, а Мосгорсуд оставил в силе это решение.

Бывшую руководительницу "Интер РАО" обвиняют в шпионаже

Карину Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Республики Молдова и передаче с 2004 года молдавским спецслужбам важных данных о деятельности российских энергокомпаний.

Карина Цуркан
© Sputnik / Сергей Кузнецов
В Румынии прокомментировали дело Карины Цуркан, обвиняемой в шпионаже

По данным следствия, в апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества". А в конце сентября 2015 года Цуркан, как считает сторона обвинения, передала этот документ одной из спецслужб Молдовы.

По словам адвоката Цуркан Ивана Павлова, эксперты Федеральной службы безопасности РФ считают, что сведения в этом документе составляют государственную тайну. Сама Цуркан свою вину отрицает.

Под грифом "совершенно секретно"

Дело Карины Цуркан маркировано грифом "совершенно секретно", и сведений о том, как идет следствие, у прессы немного.

НАТО
© Sputnik / Алексей Витвицкий
В ФСБ рассказали, какие секреты "сливала" Карина Цуркан в НАТО

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Карина Цуркан принимала участие в проектах по поставкам электроэнергии из России на Украину, а с Украины - в Крым в 2014-2015 годах.

ФСБ подозревает бывшего члена правления "Интер РАО" в передаче румынским спецслужбам закрытых сведений о поставках электроэнергии. По мнению следствия, эти сведения поступали в распоряжение спецслужб Румынии, которая входит в НАТО и ЕС.

Кроме того Карину Цуркан обвиняют в передаче румынским спецслужбам информации о проекте постройки в Турции атомной электростанции "Аккую".

По теме

ФСБ предъявила обвинение Карине Цуркан, а Мосгорсуд оставил ее под арестом
Адвокат: Цуркан обвиняют в передаче Молдове данных об энергокомпаниях России
Карине Цуркан продлили арест – громкие факты "шпионского дела"
Теги:
энергетика, шпионаж, Интер РАО, Карина Цуркан
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Последствия селей в Азербайджане, фото из архива
    Удар стихии

    На юге Азербайджана сельские дома оказались затоплены из-за сильных ливней и схода селевых потоков.

  • Теплоход Армения
    Страшнее "Титаника"

    Ровно 77 лет назад произошла одна из крупнейших морских трагедий Второй мировой войны — немцы потопили советский санитарный теплоход "Армения".

  • Разбитое стекло в пассажирском автобусе, архивное фото
    На линии огня

    На трассе Алматы — Ташкент обстреляли пассажирский автобус. Правоохранители задержали нескольких жителей Туркестанской области Казахстана.

  • Бала Бестауты
    Барсы идут!

    Глава Комитета по геологии, экологии и природопользованию Южной Осетии рассказал о вероятности появления кавказского барса на территории республики.

  • Зал ожидания аэропорта Рига, архивное фото
    С Даугавы выдачи нет

    Организатор масштабной финансовой аферы в России избежал ареста, скрывшись на территории Латвии.

  • Военные учения в Литве
    Учиться и учиться

    Литва планирует направлять больше военнослужащих для участия в международных учениях – Сейм единогласно одобрил резолюцию.

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Четвертая вице-мисс конкурса красоты Топ-модель СНГ-2018 в Ереване Ева Багдасарян (Армения)
Конкурс красоты "Топ-модель СНГ-2018" - как это было
Дроид и черепаха
Улетное видео: как черепаха "оживила" дрон из "Звездных войн"
Октябрьский поворот
Октябрьский поворот: как все начиналось

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться