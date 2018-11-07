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Модели принимают участие в промоушне конкурса красоты Miss Bumbum (Мисс ягодицы)

Драка девушек во время конкурса на самые большие ягодицы попала на видео

© REUTERS / Paulo Whitaker
Общество
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Победильницу "Мисс Бум-бум-2018" обвинили в том, что она накачана силиконом.

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Награждение победительниц ежегодного конкурса на самые красивые ягодицы "Мисс Бум-бум-2018" в Бразилии было омрачено скандалом — подрались две участницы, не поделившие ленту королевы красоты.

Не вошедшая в тройку призеров Алини Ува посчитала, что судейство было неправильным и решила восстановить справедливость самостоятельно. Она набросилась на победительницу Эллен Сантану и попыталась отобрать у нее призовую ленту.

Конкурсантка обвинила жюри в подтасовках и в том, что на конкурс были допущены участницы, чьи ягодицы представляют собой не природный дар, а продукт пластической хирургии.

"У меня настоящие ягодицы, я потратила много труда и времени, чтобы поддерживать себя в форме, а у этих женщин все фальшивое, а ягодицы накачаны силиконом", — заявила скандалистка журналистам.

По правилам конкурса, участвовать в нем могут только девушки, чьих ягодиц не касался скальпель хирурга.

Видео с потасовкой красоток засняли многочисленные зрители, и запись мгновенно разлетелась по интернету.

Финал конкурса "Мисс Бум-бум-2018" состоялся 7 ноября в Сан-Паулу. В нем участвовали 15 девушек. Титул женщины с самыми красивыми ягодицами получила 31-летняя танцовщица и профессиональная модель Эллен Сантана.

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Теги:
драка, Бразилия, "Мисс Бум-бум"
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