Горячая бандитка: юную королеву красоты посадили за пытки богача

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Победительница конкурса "Королева Евразии" приговорена к 12 годам тюрьмы за похищение людей и участие в преступной группировке. Вместе с ней осуждены пятеро других членов банды, которая занималась рэкетом и вымогательством.

У 25-летней модели по имени Сибел Демиралп в банде была своя роль — она служила приманкой для богатых развратников, которых завлекала в укромное место, где уже поджидали другие члены бандгруппы.

Осечка произошла, когда Сибел заманила в свои сети богатого владельца сети ювелирных магазинов. Жертву она нашла в интернете, познакомилась с мужчиной, очаровала его и пригласила к себе домой на завтрак.

Однако вместо завтрака в приятной компании и любовных утех ювелира ждали пятеро бандитов, которые избили его, сделали ряд компрометирующих снимков, а затем потребовали заплатить им 240 тысяч турецких лир (около 40 тысяч евро) за уничтожение фотографий.

Ювелир заплатил выкуп, однако обратился в полицию.

Сибел победила на конкурсе красоты "Королева Евразии" в 2016 году. В Турции она работала профессиональной моделью.