Глава Европарламента: бюрократия в ЕС как Ferrari без пилота

КИШИНЕВ, 8 ноя — Sputnik. Председатель Европарламента Антонио Таяни сравнил бюрократию в Евросоюзе с гоночным автомобилем марки Ferrari, у которого нет пилота, отмечает РИА Новости.

"Наша бюрократия очень хорошо функционирует. Это как если иметь большую Ferrari, у которой нет пилота. А пилотом должна быть реальная политика", - сказал он.

© Sputnik / Александр Натрускин Безпалько: Брюссель не допустит выхода Польши из ЕС

Съезд христианских демократов ЕС изберет единого кандидата на пост председателя Еврокомиссии и главы избирательного списка ЕНП на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

В США изготовили монету в честь встречи Путина и Трампа с тремя опечатками>>>

ЕНП - наиболее влиятельная и крупнейшая политическая партия Европы, представленная во всех институтах Евросоюза, а также в Совете Европы. Партия объединяет 77 национальных партий и коллективных членов из 41 европейской страны. Представителями ЕНП являются председатели Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента Дональд Туск, Жан-Клод Юнкер и Антонио Таяни, а также восемь глав государств-членов ЕС, 14 еврокомиссаров и самая крупная политическая фракция Европарламента.