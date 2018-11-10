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Певица София Ротару, архивное фото.

Вся в бабушку: внучка Софии Ротару записала свой первый сингл

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Общество
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Внучка Софии Ротару дебютировала с песней на английском языке - что на это сказала звездная бабушка?

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. По стопам бабушки: внучка Софии Ротару Соня Евдокименко записала свой первый сингл под сценическим псевдонимом Sofia Eve. Дебютной песней она поделилась в Instagram. 

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Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)

Успехи Сони оценила и сама София Ротару. Певица поделилась на своей странице в Instagram дебютным треком своей внучки, сопроводив его поздравлениями. 

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - отметила Ротару. 

Соня дебютировала с песней Unbreakable на английском языке.

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