Вся в бабушку: внучка Софии Ротару записала свой первый сингл

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. По стопам бабушки: внучка Софии Ротару Соня Евдокименко записала свой первый сингл под сценическим псевдонимом Sofia Eve. Дебютной песней она поделилась в Instagram.
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Успехи Сони оценила и сама София Ротару. Певица поделилась на своей странице в Instagram дебютным треком своей внучки, сопроводив его поздравлениями.
"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - отметила Ротару.
Соня дебютировала с песней Unbreakable на английском языке.