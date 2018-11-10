Вся в бабушку: внучка Софии Ротару записала свой первый сингл

Внучка Софии Ротару дебютировала с песней на английском языке - что на это сказала звездная бабушка?

КИШИНЕВ, 10 ноя – Sputnik. По стопам бабушки: внучка Софии Ротару Соня Евдокименко записала свой первый сингл под сценическим псевдонимом Sofia Eve. Дебютной песней она поделилась в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve) 9 Ноя 2018 в 12:25 PST

Успехи Сони оценила и сама София Ротару. Певица поделилась на своей странице в Instagram дебютным треком своей внучки, сопроводив его поздравлениями.

"Дорогая моя София! С премьерой! Будь счастлива!", - отметила Ротару.

Соня дебютировала с песней Unbreakable на английском языке.