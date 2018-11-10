Огненный поцелуй и семечки помогли "Стояновке" выйти в финал "Лиги смеха"

Молдавская команда из села Стояновка зажгла: судьи пришли в восторг от выступления и поставили наивысший балл.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Молдавская команда из Стояновки "порвала" зал во время выступления в полуфинале украинского юмористического шоу "Лига смеха". Наши оказались единственными, кто получил максимальное количество очков от судей.

В первом конкурсе ребята вместе со своим "наставником", украинской певицей Олей Поляковой, шутили на тему "огня". Выступление оказалось действительно жарким. Перчинку в номер внес поцелуй фронтмена команды Ивана Люленова и "тренера". Ребята прошлись по теме отношений между мужчиной и женщиной, по социальным проблемам в молдавских селах и даже по семечкам - лучшему способу, по их мнению, чтобы успокоить нервы.

В финале "Стояновка" встретится с командой "Гостиница-72" из города Сумы, которая в дополнительном конкурсе обошла Луганскую сборную и команду "Стадион Диброва" (ПГТ Царичанка).