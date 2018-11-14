Пока все спали: новые санкции против России и первый смартфон от "Яндекс"

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Григорий Сысоев Сергей Лавров озвучил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций

В августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

Законодатели сейчас сконцентрированы на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и по закону о сельском хозяйстве.

"У нас не очень много времени", - заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин. "Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество", - добавил он.

Другой американский сенатор Боб Менендес (Нью-Джерси), участвовавший в переговорах по поводу новых санкций в отношении РФ, также заявил, что у конгресса, скорее всего, не остается времени, чтобы принять инициативу в этом году.

Смартфоны от "Яндекс"

Крупнейшая российская интернет-компания "Яндекс" планирует представить собственный телефон на презентации 19 ноября, пишет РИА Новости.

На пресс-конференции, назначенной на эту дату, "Яндекс" обещает показать большое обновление поиска и новые продукты, говорится в приглашении компании.

"Яндекс" договорился о продажах смартфона с "М.Видео", продавать "Яндекс.Телефон" планирует и "Вымпелком". Сроки начала продаж, характеристики аппарата и его стоимость не называется. Но при этом характеристики "Яндекс.Телефона" в целом соответствуют недорогим китайским смартфонам.

В Москве спасатели будут патрулировать места отдыха с помощью дронов

Спасатели МЧС будут патрулировать водоемы, парки и лесные массивы столицы в зимнее время с помощью 27 беспилотников, сообщается в среду на сайте мэра Москвы.

"Безопасность в местах зимнего отдыха в столице будут обеспечивать 27 беспилотных летательных аппаратов. Обследовать акваторию Москвы-реки и других водоемов, а также особо охраняемые природные территории, лесопарки и парки с помощью дронов спасатели начнут сразу после того, как замерзнет лед и выпадет снег", — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотники вертолетного типа будут использовать на поисково-спасательных станциях "Левобережная", "Кировская", "Карамышево", "Центральная" и станции на озере Бездонном.