В Румынии мужчина купил шкаф и нашел там 95 тысяч евро

Житель румынского уезда Тимиш Самуэль Стэнич испытал настоящий шок, когда ребёнок принёс ему набитую банкнотами коробочку, найденную в купленном накануне шкафу: выяснилось, что там были 95 тысяч евро банкнотами по 500 евро.

КИШИНЕВ, 14 ноя - Sputnik. Этот забавный случай произошел в румынском уезде Тимиш. Самуэль Стэнич купил через интернет подержанный комод. Спустя неделю после покупки ребёнок нашёл там металлическую коробочку, в которой были деньги, сообщают румынские СМИ. Выяснилось, что в шкатулке были 95 тысяч евро банкнотами по 500 евро.

"Я находке не обрадовался, был в шоке от того, что не знал, что это за деньги. Не спал всю ночь. Даже мысли не допускал, чтобы оставить их себе. В ту ночь мне казалось, что все машины останавливаются у моего дома. Думал, что меня кто-то так проверяет, что придёт мафия за деньгами", — рассказал Самуэль Стэнич.

Потом он стал искать владельца комода.

Мужчина выяснил, что шкаф принадлежал пожилому жителю города Арад, который не так давно скончался. Его сын решил избавиться от старой мебели в доме отца, поэтому и выставил объявление о продаже мебели в интернете.

Самуэль Стэнич нашёл сына бывшего владельца шкафа и вернул деньги, которые принадлежали его отцу.

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"Это был очень красивый поступок. Я его ценю. Он мог оставить деньги себе, но решил вернуть их мне. Я тронут. Редко встречаются такие люди", — заявил мужчина, которому вернули деньги.

Он отблагодарил Самуэля и отдал ему 10% от суммы. На полученные деньги тот планирует отремонтировать отопительную систему в своём доме и раздать долги.