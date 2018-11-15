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Сейсмограф

Румынские сейсмологи рассказали, ожидать ли более сильного землетрясения

© AFP 2018 / NICOLAS ASFOURI
Общество
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Тема:
Землетрясения в Молдове 2018 (64)
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Что говорят румынские исследователи по поводу теории о том, что толчки магнитудой 5,7-6 являются предвестниками более сильных землетрясений?

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. На страничке "Сейсмический центр – прогнозы и угроза землетрясений" в Facebook появился комментарий по поводу теории о том, что толчки магнитудой 5,7-6 являются предвестниками более сильных землетрясений.

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Как сказано в сообщении центра, "некоторые "исследователи" утверждают, что Румынии, возможно, последует сильное землетрясение, так как в истории страны подобное происходило как раз после толчков магнитудой 5,7-6".

Последнее землетрясение, которое ощутили жители Молдовы, произошло в ночь на 28 октября, примерно в два часа сорок минут. Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (ЕMSC), эпицентр толчков находился в румынских горах Вранча. Их магнитуда в эпицентре составила 5,7 балла по шкале Рихтера. По данным румынских сейсмологов - 5,8 балла. Очаг землетрясения залегал на глубине 150 км. Это было самое сильное землетрясение в нынешнем году.

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"Однако и в 2004 году произошло землетрясение шесть баллов, но с 2016 по 2018 годы не были зафиксированы толчки в семь или даже шесть баллов. Таким образом, утверждение о том, что землетрясения магнитудой шесть является предвестником более сильных толчков, остается только гипотезой", - подчеркивается в сообщении "Сейсмического центра – прогнозы и угроза землетрясений".

Там отметили, что их система предупреждений указывает на возможную "проблему" в ноябре 2024 года, но это тоже гипотеза.

"На данный момент никто не может знать точно", - добавили в "Сейсмическом центре – прогнозы и угроза землетрясений".

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По словам профессора Национального института физики земли Румынии Георге Мармуряну, до 2040 года будет спокойно. Но это не значит, что не будет небольших землетрясений в ближайшее время.

Тема:
Землетрясения в Молдове 2018 (64)

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