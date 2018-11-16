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Дарт Вейдер

В Одессе осудили Дарта Вейдера

© Sputnik /
Общество
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В столице юмора "владыку ситхов" заставили заплатить штраф жильцам многоквартирного дома.

КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. В Одессе суд взыскал материальный ущерб с гражданина, именуемого Дартом Вейдером, сообщают украинские СМИ.

В Кишиневе слепили из снега Дарта Вейдера и мастера Йоду
© Sputnik . Евгений Панасенко
В Кишиневе слепили из снега Дарта Вейдера и мастера Йоду

Дарт Вейдер должен заплатить шесть тысяч гривен (немногим более 190 долларов).

Согласно постановлению инстанции, в марте 2018 года Дарт Вейдер "совершил действия, которыми нанес материальный ущерб истцу, а именно умышленно уничтожил шлагбаум паркинга общества собственников многоквартирного дома "Белый парус".

Под именем Дарта Вейдера значится одессит Жан Николаенко, который часто выступает в костюме этого персонажа саги "Звездные войны" и даже сменил в паспорте имя на Дарт Николаевич Вейдер.

Империи нанесли ответный удар

Николаенко-Вейдер проживает в одесском жилом комплексе "Белый парус". В 2017 году там случился конфликт. Осужденный в тот период создал общество собственников этого дома и пытался включить в состав объединения ряд своих соседей.

Но понравилась эта идея далеко не всем. Причем, настолько не понравилась, что первого апреля автомобиль Жана Николаенко взорвали.

Кстати, это далеко не первое покушение на Дарта Николаевича Вейдера. В 2012 году, когда он возглавлял участковую избирательную комиссию по выборам народных депутатов, неизвестные сожгли другой его автомобиль.

Досрочные выборы в Верховную раду Украины
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Дарт Вейдер не смог проголосовать в Одессе

Украинская дартомания

Как следует из открытых источников, в ходе предвыборной кампании 2015 года кандидатами в депутаты местных органов власти Украины были зарегистрированы 44 человека с именем Дарт Вейдер. Среди них были соискатели городского головы Киева, одесского градоначальника и мэра Харькова. Правда, ни один "темный лорд" тогда на выборах не победил.

Зато соратнику одного из Вейдеров, взявшему имя другого героя "Звездный войн", императора Палпатина, удалось по результатам голосования в 2015 году пройти в городской совет Одессы по списку одного из местных политформирований

Из вождя революции – во владыку ситхов

В том же 2015 году в Одессе памятник Ленину был переделан в монумент Дарта Вейдера. Так жители города, славящегося своим неповторимым юмором, решили спасти хотя бы один на Украине памятник вождю русской революции, так как все они, согласно "закону о декоммунизации", подлежали уничтожению.

Все было сделано официально. Не разрушая скульптуру до основания, ее заклеили черными титановыми листами, тем самым придав новый вид. А под шлемом персонажа "Звездных войн" поместили сверхскоростной Wi-Fi-роутер.

На торжественном открытии сего произведения искусства присутствовал один из многочисленных теперь на Украине Дартов Вейдеров.

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Теги:
штраф, Одесса, Дарт Вейдер
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