Российский моряк напугал сеть жуткими глубоководными тварями - фото

Матрос рыболовецкого флота публикует в социальной сети фотографии жутких рыб и непонятных созданий.

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Фотографии, которые выкладывает в сеть мурманский моряк, стали причиной его внезапной популярности в интернете.

Хобби работника рыболовецкого флота — собирать фотографии странных и загадочных существ, которые приносит с огромных глубин сеть, которую закидывают с траулера во время ловли рыбы.

Среди них попадаются абсолютно жуткие и даже невероятные создания. Определить некоторых из них не удается без помощи профессиональных ихтиологов.

Коллекция страшных созданий быстро набрала популярность не только среди российских, но и среди зарубежных пользователей. Его находки публикуют ведущие мировые развлекательные сайты.