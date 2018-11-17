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Наставники российского шоу Голос на этапе слепых прослушиваний

Россиянка спела Hora Din Moldova на шоу "Голос"

© Photo: VK / "Голос"
Общество
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Песня Hora Din Moldova на сцене российского музыкального шоу "Голос": Анастасия Прокошева перепела молдавскую "Хору" . Как прокомментировала Нелли Чобану выступление россиянки?

КИШИНЕВ, 17 ноя - Sputnik. Россиянка Анастасия Прокошева перепела песню Hora Din Moldova ("Хора из Молдовы") молдавской певицы Нелли Чобану в рамках слепых прослушании на российском музыкальном шоу "Голос". Несмотря на то, что судьи не повернулись к конкурсантке во время ее выступления, они оценили вокальные данные девушки. По окончанию исполнения некоторые из них признались, что пожалели о том, что не сделали выбор в пользу Прокошевой.

Члены жюри поинтересовались, почему исполнительница выбрала песню именно на молдавском языке, предположив, что девушка приехала из Молдовы. Но Анастасия опровергла догадки судей, рассказав, что она из города Глазово Удмуртской республики (субъект Российской Федерации).

"Очень много грустных песен и очень мало праздника. Хотелось именно, чтобы это добавила нотки радости. Думала, что это сейчас важно", - объяснила Прокошева свой выбор песни.

Члены жюри признались, что выступление девушки действительно оказалось зажигательным.

"Вы нам сделали праздник. Уже вместе с Константином (Меладзе) жалею, что не нажал кнопку. Если бы нажал я, то также поступил бы и Баста. Сто процентов. Видите, Константин, что вы наделали", - ответил ей певец Сергей Шнуров.

В соцсетях пользователи недоумевают, почему Прокошева не прошла этап слепых прослушиваний, отметив талант девушки и необыкновенное выступление.

Оценка из Кишинева

Молдавская певица Нелли Чобану прокомментировала исполнение Прокошевой ее песни Hora Din Moldova на шоу "Голос".

"Мои поздравления! Ее (песню – ред.) многие пели, но это первый раз, когда мне понравилось, как исполняют начало этой песни. Умничка, молодец Анастасия Прокошева!", - написала Чобану в сети Facebook.

Комментарий Нелли Чобану в Facebook на выступление Анастасии Прокошевой в шоу Голос
© Photo : Facebook
Комментарий Нелли Чобану в Facebook на выступление Анастасии Прокошевой в шоу "Голос"

Кстати, именно с этой зажигательной песней Hora Din Moldova Нелли Чобану представляла нашу республику на международном песенном конкурсе Евровидение, который проходил в Москве в 2009 году. На сцене профессиональные танцоры исполнили народные молдавские танцы, ту же самую хору. В финале Чобану заняла 14-е место, а в Молдове "Хора" стала хитом.

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