Учительница в Америке предпочла школе карьеру в фильмах для взрослых

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. В одной из школ штата Калифорния в США разразился громкий скандал, попавший в прессу. Руководство школы потребовало от учительницы дошкольных классов прекратить съемки в фильмах для взрослых. Однако девушка отказалась и была уволена, сообщила пресса США.

Учительница, которая во время съемок в фильмах Adult-категории пользуется псевдонимом "Нина Скай" заявила, что руководство школы было полностью довольно ее работой и даже предлагало ей помощь с арендой жилья, если она оставит порноиндустрию. Продолжались препирательства довольно долго, однако покидать этот бизнес девушка не собиралась, и в конце концов ее уволили за "нарушение морального кодекса" школы.

Kindergarten teacher, Nina Skye, 21, fired from her job for appearing in porn including 'Swallow Salon' said, "I love teaching, I love sex." pic.twitter.com/oJVBPLZ7PJ — Paul Sacca (@Paul_Sacca) June 23, 2017

​Сама Нина Скай в интервью одному из американских телеканалов назвала свое занятие "работой мечты". "За свою первую съемку я получила 2500 долларов, раньше мне никто не давал за раз столько денег", — добавила она.

В интервью телеканалу девушка заявила, что она "скучает по школьной работе и своим ученикам", однако теперь она "счастлива и может заниматься своим любимым делом".