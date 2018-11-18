Посольство Росси в США выразило соболезнования жителям Калифорнии

Количество погибших в самом разрушительном и смертоносном в истории Калифорнии пожаре Camp возросло до 76 человек.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Посольство России в США выразило соболезнования жителям Калифорнии, где жертвами пожара стали 76 человек.

"Мы выражаем наши самые искренние соболезнования и сочувствие народу Калифорнии в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

Количество погибших в самом разрушительном и смертоносном в истории Калифорнии пожаре Camp возросло до 76 человек. Количество пропавших без увеличилось до 1276 человек.